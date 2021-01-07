Büyükşehir'den 2 yılda bin 112 hasta yatağı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede yatalak durumdaki hastalara iki yılda toplam bin 112 adet elektronik hasta yatağı yardımında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bu kapsamda 19 ilçede yatalak durumdaki hastalara elektronik hasta yatağı yardımı yapıyor. Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren sosyal hizmet uzmanları, yaptıkları incelemenin ardından zor durumdaki ihtiyaç sahibi hastalara otomatik hasta yatağı desteği sağlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2 yılda 19 ilçede ihtiyaç sahiplerine bin 112 adet elektronik hasta yatağı yardımı gerçekleştirdi.

Desteler devam edecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerinin aralıksız devam ettiğini ifade etti. Başkan Böcek, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın taleplerinin karşılanması noktasında son derece hassas davranıyoruz. Özellikle yatar vaziyette yaşamını sürdürmek durumunda olan vatandaşlarımızın ekstra hastalıkları meydana geliyor. Yapmış olduğumuz hasta yatağı desteği onların daha konforlu bir yaşam geçirmelerini sağlıyor. Şu ana kadar 19 ilçede gelen talepler doğrultusunda 1112 adet hasta yatağı desteği sağladık. Hasta yatağını alan vatandaşlarımız çok mutlu oluyor. Bizler de bu durumdan çok memnun oluyoruz" dedi. - ANTALYA