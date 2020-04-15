Büyükşehir'den 2020'de mahalle yollarına 55 milyon lira yatırım - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe genelindeki mahalle yollarında standardı yükseltmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 2014 yılında uygulanmaya başlayan Yeni Büyükşehir Yasası sonrası hizmet ağının 31 ilçe ve bin 200 yerleşim birimine çıkmasıyla kente son 6 yılda çok önemli yatırımlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2020 yılı yatırım programı kapsamında 19 ilçeye bağlı mahallelerde yaklaşık 300 kilometrelik yolun yapılacağını bildirdi.

Yolların toplam maliyetinin 55 milyon lira olduğunu aktaran Altay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı verilen mücadelelerin yanı sıra, bu süreçte 2020 yılında yapılacak mahalle yolları ihalesini de gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Hedeflerinin alt yapısı tamamlanmış, sosyal hayatın geliştiği ve insanların yaşadıkları yerde mutlu oldukları bir Konya oluşturmak olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi'nin 7 bölgede faaliyet gösteren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipleri, 2020 yılında Meram, Çumra, Yunak, Tuzlukçu, Kadınhanı, Derbent, Derebucak, Hüyük, Yalıhüyük, Taşkent, Hadim, Güneysınır, Ereğli, Halkapınar, Emirgazi, Kulu, Cihanbeyli, Sarayönü ve Altınekin'den oluşan 19 ilçeye bağlı mahallelerde yaklaşık 300 kilometre mahalle yolu yapacak. Bu zor süreci hep birlikte atlatarak Konya'yı ilçeleriyle geleceğe hazırlayacağız."