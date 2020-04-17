Büyükşehir'den 23 Nisan için bayrak seferberliği - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı için bayrak seferberliği başlattı. Büyükşehir ekipleri Korona virüs tedbirleri nedeniyle 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşayacak çocuklar ve vatandaşlar için ev ev gezerek Türk Bayrağı dağıtımı yapıyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. Yılı ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için bayrak seferberliği başlattı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Korona virüs tedbirleri kapsamında bayramı evlerinde kutlayacak çocuklar ve vatandaşların bayram coşkusunu en güzel şekilde yaşaması için ev ev dolaşarak binlerce bayrak dağıtımı gerçekleştiriliyor.



Kent merkezinde mahalleleri dolaşan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri ve dağıtım ekipleri kapıları çalarak, vatandaşlara Türk Bayrağı hediye ediyor. Türk Bayrağını alan çocuklar ve vatandaşlar büyük mutluluk yaşarken, şimdiden bayram heyecanını yaşıyor. Başkan Muhittin Böcek'in armağanı olan bayrakları alan çocuklar, bayrakları balkonlarına asacaklarını belirtti. - ANTALYA