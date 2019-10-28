Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den 29 Ekim'e klipli kutlama
Son Dakika Güncel Büyükşehir'den 29 Ekim'e klipli kutlama

Büyükşehir'den 29 Ekim'e klipli kutlama

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı özel klip, büyük beğeni kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı özel klip, büyük beğeni kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursalıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı hazırladığı kliple kutladı. 'Kolay Olmadı' sözü ile başlayan, Kurtuluş Savaşı döneminde, 96 yıl önce cephede Türk askeri ile kadınların yaşadıkları zorlukları günümüzle kıyaslayarak anlatan klipte Başkan Alinur Aktaş'ın mesajına da yer verildi. Aktaş mesajında, "Bugün yaşadığımız rahatlığın kaynağı dün tüm zorluklara göğüs gerenlerde saklı. Kolay olmadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 96. yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kısa sürede yayılan video büyük beğeni kazandı.

(İHA)

Büyükşehir'den 29 Ekim'e klipli kutlama

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 ekim cumhuriyet bayramı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 04:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beştepe'de ilk kez Cumhuriyet Bayramı'nda resepsiyon yerine kabul töreni düzenlenecek
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle metro seferleri uzatıldı Antalya'da meydana gelen hortum korkuttu: İlk kez böyle bir şey görüyorum Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun görgü tanıklarına ulaşıldı! İşte dakika dakika yaşananlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2019 17:26:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den 29 Ekim'e klipli kutlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]