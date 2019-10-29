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Büyükşehir'den 29 Ekim'e klipli kutlama

52 dakika önce

Büyükşehir'den 29 Ekim'e klipli kutlamaBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı özel klip, büyük beğeni kazandı.

Büyükşehir'den 29 Ekim'e klipli kutlama

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı özel klip, büyük beğeni kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursalıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı hazırladığı kliple kutladı. 'Kolay Olmadı' sözü ile başlayan, Kurtuluş Savaşı döneminde, 96 yıl önce cephede Türk askeri ile kadınların yaşadıkları zorlukları günümüzle kıyaslayarak anlatan klipte Başkan Alinur Aktaş'ın mesajına da yer verildi. Aktaş mesajında, "Bugün yaşadığımız rahatlığın kaynağı dün tüm zorluklara göğüs gerenlerde saklı. Kolay olmadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 96. yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kısa sürede yayılan video büyük beğeni kazandı.

Büyükşehir'den 29 Ekim'e klipli kutlama

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 Ekim, Bursa, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 01:34 Kaynak: İHA
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