Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den 3. Atıcılık Trap Şampiyonası
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Büyükşehir'den 3. Atıcılık Trap Şampiyonası

6 saat önce

8-10 Kasım tarihlerinde "3. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Atıcılık Trap Şampiyonası" düzenlenecek.

Büyükşehir'den 3. Atıcılık Trap Şampiyonası, System.String[]

8- 10 Kasım tarihlerinde "3. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Atıcılık Trap Şampiyonası" düzenlenecek.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca 8-10 Kasım tarihleri arasında bu yıl üçüncüsünün gerçekleştirileceği Atıcılık Trap Şampiyonası'nda sporcular mücadele edecek. Şampiyonaya, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun (TAAF) açıkladığı güncel Türkiye sıralamasında ilk 50'ye girmiş sporcular ve organizasyon tertip komitesinin belirlediği sporcular katılacak. Büyükşehir Belediyesi'nin Derince'deki Sporcu Kamp Eğitim Merkezi ve Atış Poligonu'nda 3 kategoride gerçekleştirilecek olan şampiyona Cumartesi ve Pazar günü saat 09.00'da başlayarak saat 15.00'de final atışları ile son bulacak.


Müsabakada genç erkekler, büyük bayanlar ve büyük erkekler olmak üzere üç kategori yapılacak, 2 gün sürecek müsabakalar, 75 + 50 atış + final atışı şeklinde olacak. Müsabakaya katılacak olan yabancı sporcular Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'na başvuru yapabilecek. Şampiyonada katılan tüm sporculara anı madalyası verilirken Büyük Erkeklerde ilk 6, Büyük Bayanlar ve Genç Erkeklerde ise İlk 3 sporcuya çeşitli hediyeler verilecek.


Müsabakalara katılacak olan sporcular, 2019 yılı vizeli lisansı ve nüfus kağıdı ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yapacak. Müsabakalarda TAAF Talimatları uygulanacak. Yarışmada bir aksama olduğu takdirde eleme yapma hakkı Müsabaka Tertip Kurulu'na ait olacak. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:10 Kaynak: İHA
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