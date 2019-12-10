Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den 3 günlük okuma kampı
Son Dakika Güncel Büyükşehir'den 3 günlük okuma kampı - Son Dakika

Büyükşehir'den 3 günlük okuma kampı

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörlüğü'nce ortaokul öğrencilerine yönelik 3 gün boyunca süren okuma kampı düzenlendi.

Büyükşehir'den 3 günlük okuma kampı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörlüğü'nce ortaokul öğrencilerine yönelik 3 gün boyunca süren okuma kampı düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların okuma alışkanlığının kazandırılması amaçlandı.


Büyükşehir, okuma kültürünü güçlendirmek için yürüttüğü eğitim çalışmalarına ivme kazandırdı. Zaman ve mekan kavramını ortadan kaldırarak öğrencilerin okuma alışkanlığına dönük farkındalık çalışmalarıyla dikkati çeken büyükşehir, çocukların boş vakitlerini avantaja dönüştürdü. Büyükşehir tarafından etkinlikler kapsamında çocuklar, cami avlusunda, kütüphanede, dersliklerde ve piknik alanlarında kitap okudu.


Kampta görevli öğretmen Hasibe Kırmacı, Büyükşehir Belediyesi'ne yapmış olduğu okuma etkinliğinden dolayı teşekkür ederek, "Bu gibi programların devamının gelmesini istiyoruz. Geride bıraktığımız etkinliklerin çocukların yaşamında önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Yeni neslin, kitap okuma temasının yer aldığı bu gibi faaliyetlerin devamına ihtiyacı var" dedi.


Kampa katılan ebeveynler, düzenlenen okuma etkinliği hakkında memnuniyetlerini dile getirerek Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal çalışmalarında çocuklara verdiği eğitim desteğinin süreklilik kazanmasının kendilerini mutlu edeceğini aktardı. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe: Ölüme terk edildim, yarım kalanı tamamlamak isterler
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Orhan Pamuk'la alakalı değil Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 19:33:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den 3 günlük okuma kampı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]