Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den 3 Mahalle Muhtarına Ziyaret

Büyükşehir'den 3 Mahalle Muhtarına Ziyaret

4 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen ile birlikte Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklı İğdecik, Sancaklı Bozköy ve Karaoğlanlı Mahallelerine ziyarette bulundu.

Büyükşehir'den 3 Mahalle Muhtarına Ziyaret, System.String[]

Mahalle Muhtarları Hüseyin Kılınç, Yusuf Özel, Kadir Dalgın ve vatandaşlarla bir araya gelen Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediyesi'nin mahallede gerçekleştirdiği çalışmaları da inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen ile birlikte Sancaklı İğdecik, Sancaklı Bozköy ve Karaoğlanlı mahallelerine ziyarette bulundu. Başkanvekili Güzgülü ve Genel Müdür Yardımcısı Bilgen mahalle ziyaretlerinde Karaoğlanlı Mahalle Muhtarı Hüseyin Kılınç, Sancaklı İğdecik Mahalle Muhtarı Yusuf Özel, Sancaklı Bozköy Mahalle Muhtarı Kadir Dalgın ve vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün mahallelerde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında vatandaşlara ve mahalle muhtarlarına bilgiler aktaran Başkanvekili Mehmet Güzgülü, iletilen talepleri de dinleyerek not aldı. Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların daha rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için aralıksız bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:03 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Motorin Fiyatlarının Benzine Yaklaşmasıyla Dizel Araçların Devri Sona Eriyor Erdoğan Kahramanmaraş Mitinginde Gelen Telefon Sonrası Konuşmasına Ara Verdi

Doç. Dr. Selman Öğüt'ten Çarpıcı Hırsızlık Yorumu: Elini Keselim Deyince İnsan Hakları Diyorlar Kılıçdaroğlu, 'Çöpten Yiyecek Toplayan Kadın' Görüntüsüne Sahip Çıktı: Bu Görüntü Gerçek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 16:07:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den 3 Mahalle Muhtarına Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]