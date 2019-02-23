Büyükşehir'den 3 Mahalle Muhtarına Ziyaret
4 dakika önce
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen ile birlikte Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklı İğdecik, Sancaklı Bozköy ve Karaoğlanlı Mahallelerine ziyarette bulundu.
Mahalle Muhtarları Hüseyin Kılınç, Yusuf Özel, Kadir Dalgın ve vatandaşlarla bir araya gelen Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediyesi'nin mahallede gerçekleştirdiği çalışmaları da inceledi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen ile birlikte Sancaklı İğdecik, Sancaklı Bozköy ve Karaoğlanlı mahallelerine ziyarette bulundu. Başkanvekili Güzgülü ve Genel Müdür Yardımcısı Bilgen mahalle ziyaretlerinde Karaoğlanlı Mahalle Muhtarı Hüseyin Kılınç, Sancaklı İğdecik Mahalle Muhtarı Yusuf Özel, Sancaklı Bozköy Mahalle Muhtarı Kadir Dalgın ve vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün mahallelerde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında vatandaşlara ve mahalle muhtarlarına bilgiler aktaran Başkanvekili Mehmet Güzgülü, iletilen talepleri de dinleyerek not aldı. Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların daha rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için aralıksız bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:03 Kaynak: Bültenler
Motorin Fiyatlarının Benzine Yaklaşmasıyla Dizel Araçların Devri Sona Eriyor
Erdoğan Kahramanmaraş Mitinginde Gelen Telefon Sonrası Konuşmasına Ara Verdi
Doç. Dr. Selman Öğüt'ten Çarpıcı Hırsızlık Yorumu: Elini Keselim Deyince İnsan Hakları Diyorlar
Kılıçdaroğlu, 'Çöpten Yiyecek Toplayan Kadın' Görüntüsüne Sahip Çıktı: Bu Görüntü Gerçek