Büyükşehir'den 3 yılda 750 milyonluk çevre yatırımı - Son Dakika

Kocaeli'nde "Sıfır Kirlilik=%100 Atık Su Arıtma" ilkesiyle hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki 3 yıl içinde kent genelinde 750 milyon TL değerinde çevre yatırımı gerçekleştirecek. 2024 yılına kadar yapılacak çevre yatırımlarını en ince detayına kadar planladıklarını ifade eden Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, mevcut biyolojik arıtma tesislerinde yapılacak kapasite artışı ve proses değişikliğinin yanı sıra 3 adet yeni tesis yapımını öngördüklerini söyledi. Başkan Büyükakın, böylece ileri biyolojik atık su arıtma tesisi oranını yüzde 100 seviyesine çıkartacaklarını aktardı.

İZMİT KÖRFEZİ VE MARMARA KORUNUYOR

Sanayi ve turizm kenti Kocaeli, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı altyapı yatırımları, arıtma ve entegre çevre tesisleri, teknolojik projeler ve uyguladığı sıfır kirlilik ilkesi ile ülkemizin öncü kentlerinden biri. Kırsal alanlara kadar kurduğu modüler atık su arıtma tesisleri ile çevreyi koruyan Büyükşehir iştiraklerinden İSU Genel Müdürlüğü, bugün Kocaeli genelinde 22 adet atık su arıtma tesisi işletiyor. Kesintisiz çalıştırılan toplam 574.440 m3/gün kapasiteli arıtma tesisleri ile 2020 yılında 159.106.802 m³ atık su arıtıldı ve 114.815 ton atık su çamuru bertaraf edildi. Yapılan arıtma ile birlikte yaklaşık 115 bin ton atık su çamurunun İzmit Körfezi ve dolayısıyla Marmara'ya ve Karadeniz'e gitmesinin, böylece de çevrenin kirlenmesinin önüne geçildi.

HEDEF YÜZDE 100

İSU, nüfusu 2 milyona yaklaşan Kocaeli'nin yaşam kalitesini artırmak için işletilen en büyük kapasiteli Gebze, Başiskele Kullar, İzmit Plajyolu, Kandıra Merkez, Kandıra Cebeci ve Dilovası İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleriyle azot fosfor giderimi yapıyor. Bu tesislerle 2021 yılında ulaştığı yüzde 72 ileri biyolojik atık su arıtma oranını artırmak için yatırım programını belirleyen İSU, 2024 yılına kadar 750 milyon lira çevre yatırımı yapacak. 2009 yılında azot fosfor giderimi yapan ileri biyolojik atık su arıtma tesisi bulunan İSU, bu yılın sonlarında başlayacak çalışmalarla birlikte bu oranı yüzde 100 seviyesine çıkaracak.

NELER YAPILACAK?

Yatırım programı kapsamında ilk planda 8 aylık süreçte İzmit 42 Evler ve Karamürsel Merkez Biyolojik Arıtma Tesisleri ile Dilovası Köseler, Körfez Çavuşlu, İzmit Hakkaniye, Kandıra Seyrek, Sarısu ve Sucuali, Karamürsel Valideköprü Modüler Atıksu Arıtma Tesislerinin proses değişikliği yapılarak, azot fosfor giderimi yapan ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek. Ayrıca 2021 yılı sonunda Körfez Merkez, Gölcük Yeniköy Biyolojik ile İzmit Akmeşe Modüler Atıksu Arıtma Tesislerinin kapasite artırımı ve proses değişikliği çalışmalarına başlanacak. Son olarak Kandıra Doğu Sahili ile Gebze Kadıllı ve Körfez Sevindikli'de yeni ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri inşa edilerek, 2024 yılı içerisinde işletmeye alınacak.

"ŞEHRİMİZİ ÇEVREMİZİ GÖZÜMÜZ GİBİ KORUYORUZ"

Yapılacak dev çevre yatırımların müjdesini veren Başkan Büyükakın, "İzmit Körfezi ile Karadeniz'in etrafında kurulan Kocaeli'mizi ve çevremizi gözümüz gibi koruyoruz. Onu korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için her türlü yatırımı gerçekleştiriyoruz. Bugün gelinen noktada yaptığımız altyapı yatırımları ve işlettiğimiz ileri biyolojik atık su arıtma tesisleriyle İzmit Körfezi ve Karadeniz'i kirlilikten arındırdık. Nüfusu sürekli artan şehrimizin ihtiyacını da göz önünde bulundurarak mevcut arıtma tesislerimizi ileri biyolojik atık su arıtma tesislerine dönüştürmek için yatırım atağına başlayacağız. Bu yıl içinde başlanılacak toplam 750 milyon lira bedelli çalışmalarla birlikte 2024 yılına kadar azot fosfor giderimi yapan tesis oranımızı yüzde 100 seviyesine çıkaracağız. Attığımız her adımda yaptığımız her yatırımda çevremizi, şehrimizi ve insanımızı korumak için çalışıyoruz" diye konuştu.

MÜSİLAJ İLE MÜCADELE

Marmara Denizinde yaşanan deniz salyası (müsilaj) tehlikesine de değinen Başkan Büyükakın, ''Yüksek sıcaklık ve denize deşarj edilen atık sulardaki azot ve fosfor kirliliği sebebiyle bakterilerin hızla artması müsilaja neden oluyor. Kısa süre önce yaşadığımız müsilaj olayı Marmara Denizi'nde kirliliğin bir göstergesi niteliğinde. Denizdeki canlılara büyük bir tehdit oluşturan müsilaj, balıkçılık başta olmak üzere birçok sektörü de olumsuz etkiledi. Marmara Denizi'nin korunması için Marmara Belediyeler Birliği, Marmara Denizi'ne kıyısı olan belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte çözüm noktasında çok hızlı aksiyon aldık. 6 Haziran'da Kocaeli'nde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un başkanlığında yapılan geniş katılımlı toplantıda 22 maddelik "Marmara Denizi Eylem Planı" kabul edildi'' bilgisini verdi.

''KOCAELİ ÖNCÜ ROL OYNAMALI''

Başkanı olduğu Marmara Belediyeler Birliği'nin bu süreçte aktif rol aldığını vurgulayan Başkan Büyükakın, ''Eylem planıyla Marmara'yı uzun vadede ekosistemin çeşitlendiği, balık zenginliğin arttığı tertemiz bir deniz haline dönüştüreceğiz. Tarımsal kaynaklı kirliliğin önüne geçmek için iyi tarım ve organik tarım uygulamaları ile basınçlı ve damlama sulama sistemleri yaygınlaştırılacak. Bu konuda Kocaeli olarak öncü rol oynamamız gerektiğine inanıyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak İzmit Körfezi Ölçeğinde Sürdürülebilir Çevre Yönetimini gerçekleştiriyoruz. Kocaeli olarak ön arıtma ile denize asla deşarj yapmıyoruz. Hayata geçirdiğimiz çalışmalar sonucunda da Mavi Bayraklı plajlarımız ödül alıyor. Diğer bir taraftan balıklandırma projelerimiz devam ediyor. Bu mutlaka Marmara'nın geneline yaygınlaştırılması gereken bir uygulamadır'' açıklamasını yaptı.

HAVADAN, KARADAN, DENİZDEN DENETİM

İzmit Körfezinde deniz altı yaşamının ve yeni türlerin görülmeye başladığını da sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, ''Kocaeli olarak biyolojik arıtmayı bile biz yeterli görmüyoruz, ileri biyolojik arıtma sistemlerine geçiş yapıyoruz. Marmara'da ve körfezde gemi trafiği de mutlaka değerlendirilmelidir. İzmit Körfezi'ni temiz tutmak amacıyla 2007 yılından bu yana deniz uçağıyla havadan ve diğer ekiplerimizle denizden denetimlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemilere para cezaları uygulanıyor. Kocaeli'de sanayide ciddi ölçüde geri kazanım suyunu kullanıyoruz'' bilgisini verdi.