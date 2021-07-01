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Büyükşehir'den 30 bin ton sıcak asfalt - Son Dakika

Büyükşehir'den 30 bin ton sıcak asfalt

01.07.2021 16:00
Büyükşehir'den 30 bin ton sıcak asfalt, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla Altıeylül ve Karesi İlçelerinde 30 bin ton sıcak asfalt serimi çalışmaları Altıeylül'ün Gümüşçeşme Mahallesi'nde trimer kazılarıyla başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla Altıeylül ve Karesi İlçelerinde 30 bin ton sıcak asfalt serimi çalışmaları Altıeylül'ün Gümüşçeşme Mahallesi'nde trimer kazılarıyla başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı asfalt sezonu kapsamında Altıeylül ve Karesi İlçelerine 30 bin ton sıcak asfalt hamlesini başlattı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gümüşçeşme Mahallesi 289. Sokakta sıcak asfalt öncesi trimer kazısına başladı. Trimer kazısının ardından asfaltlama çalışmaları başlayacak. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, ilçeleri için asfalt ihtiyacı duyulan yolları Başkan Yücel Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısında masaya yatırmıştı. Talep edilen bölgelerin asfaltlanmaları, yeni yol açımı, yol genişletme gibi çalışmalar Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatı ile 2021 yılı asfalt sezonunda tamamlanacak. - BALIKESİR

Büyükşehir'den 30 bin ton sıcak asfalt
Büyükşehir'den 30 bin ton sıcak asfalt

Büyükşehir Belediyesi, Yücel Yılmaz, Altıeylül, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir'den 30 bin ton sıcak asfalt - Son Dakika


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