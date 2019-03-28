Büyükşehir'den 3015 İşçiye Bürüt 635 Tl Artış

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KHK Kapsamındaki Personelle Sözleşme İmza Töreni ile belediyede taşerondan kadroya geçen işçilerin günlük ücretlerine 21,16 TL'lik artış yaparak maaşlarına iyileştirmeye gitti. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde düzenlenen imza törenine katılım yoğun olurken, 3015 işçiyi ilgilendiren zam kararı sözleşmesini Türk Dünyası Belediyeler Birliği(TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu imzaladı. Törende konuşan Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, "Bizler bugün bu protokole kendimiz için değil sizler için, evet dedik. Bu imza sizin alnınızın terinin hakkıdır. Mutlu olun, yaptığınız işten keyif alın istiyoruz" dedi.

TAHİR BÜYÜKAKIN, BAŞKAN KARAOSMANOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın Başkan İbrahim Karaosmanoğlu ile görüşmesinden sonra yapılan çalışmalarla alınan zam kararı sonucunda 28 Mart 2019(bugün) tarihinde düzenlenen KHK Kapsamındaki Personelle Sözleşme İmza Töreni'ne Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter İlhan Bayram, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, Genel Sekreter Yardımcıları, Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, daire başkanları, şube müdürleri, KHK kapsamındaki kadroya geçen taşeron işçiler ve çok sayıda Büyükşehir personeli katıldı.

GÜNLÜK ÜCRETE 21.16 TL İYİLEŞTİRİLME YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmasıyla KHK kapsamında çalışan personelin aldığı günlük brüt ücretlerine 1 Mart 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 21,16 TL ilave yapıldı. Bu kapsamda Büyükşehir, bağlı kuruluş ve iştiraklerinde çalışan 3015 çalışana 01.03.2019 tarihinden geçerli olmak üzere 2018 ve 2019 yılları asgari ücret dikkate alınarak, günlük ücretlerine 21,16TL ücret iyileştirilmesi yaptı. Böylece KHK kapsamında çalışan taşeron işçiler, her ay ilave bürüt 635 lira ücret alacak.

"BUGÜNE KADAR MAĞDUR ETMEDİK BUNDAN SONRA DA ETMEYİZ"

İmza töreni sonrasında konuşan Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, "1 Mart 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KHK kapsamındaki işçilerimize aylık brüt 635 Lira ilave ödeme yapılacaktır. Bu durumun, işçilerimizin beklentisini karşıladığını düşünüyorum. Her iki taraf arasında bir denge oluşturduğu inancındayım. Bizler, gerçeğe dönüşmeyecek; ne bir vaatte bulunuruz, ne de işçimizi boşa ümitlendiririz. Bizimle gönül birliği yapmış, emeğine yüreğini koymuş kardeşlerimizi bugüne kadar mağdur etmedik. Bugünden sonra da edilmeyeceğine inanıyoruz" dedi.

"BU PROTOKOL SİZİN ALIN TERİNİZİN HAKKIDIR"

"2004 yılı öncesinde işçi ücretlerini ödeyemeyen belediyelerden, bugün emekçisinin koşullarını iyileştirmiş, işçinin hakkını aksatmadan teslim eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne dönüştük" diyerek sözlerine devam eden Karaosmanoğlu, "Bugün burada bir imzayla nasıl ki sizlerin yaşam koşullarını biraz daha iyileştirmeyi hedefliyorsak, sizlerden sonraki neslin, çocuklarınızın geleceğini güvence altına alacağınız bir seçenek daha sunuyoruz. Bugün bu protokol size verilen bir hediye değildir, bu sizin alın terinizin hakkıdır. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi en kalbi duygularımla selâmlıyorum. Allah maaşlarınıza bolluk, bereket versin. Hepinize hayırlı - uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"İZMİT BELEDİYESİ'NDE DE AYNI PROTOKOLÜ İMZALAYACAĞIZ"

Başkan'dan sonra konuşma yapan AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Büyükşehir Belediyemiz işçilerini her daim düşünen bir kurum olmuştur. İşçisini enflasyon karşısında ezdirmeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na ve görüşlerini belirterek bu kararın çıkmasında büyük rol oynayan partimizin Büyükşehir Başkan Adayı Tahir Büyükakın'a teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı protokol anlaşmasını İzmit Belediyesi'nde çalışan taşeron kardeşlerimiz için de yakında yapacağımızın müjdesini buradan veriyorum" ifadelerini kullandı.

"MAAŞ İYİLEŞTİRMESİNİ, BİNALİ YILDIRIM BEY'DEN ÖRNEK ALDIK"

Sibel Gönül'den sonra son konuşmayı yapan Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise şunları söyledi; "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğümüz, KHK kapsamındaki personelin günlük ücretlerine 2019 yılının ilk altı ayı için 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olarak yüzde 4 oranında zam yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde de eski Başbakanımız ve TBMM Başkanımız şimdi ise AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Bey'in gerçekleştirdiği protokole benzer şekilde taşeron işçilerimizin maaşlarına bizlerde iyileştirme yapmak istedik. Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu ile görüştüm. Kendisi de bu durumu düşündüğünü belirtti. Sonuç olarak da bizler bugün burada sizlere verilen annenizin ak sütü gibi helal olan maaşlarınızın iyileştirilmesi için buradayız. Hayırlı uğurlu olsun". Konuşmaların ardından imza törenine geçildi. İşçilerin oldukça mutlu olduğu törende tüm personel ve protokol ile birlikte bir hatıra fotoğrafı çekildi. İşçiler Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın çaldığı parçalara oynayarak eşlik etti.