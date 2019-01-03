Büyükşehir'den 4 Yılda 6 Milyon 600 Bin Metrekare Parke

Geride kalan sürede Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 6 milyon 600 bin metrekare parke taşı çalışmasıyla sorumluluğunda bulan mahallelere yeni bir hava kattı. Çalışmaların devam edeceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, hizmetin güle güle kullanılmasını diledi.

Manisa'nın büyükşehir olmasıyla birlikte il genelinde yol yatırımlarıyla öne çıkan Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaptığı parke taşı döşeme çalışmalarıyla şehrin yollarına daha modern ve daha konforlu görünüm kazandırdı. Manisalılar, yapılan çalışmalarla rahat bir nefes alırken, parke taşı ve bordür çalışmalarıyla toz ve çamur derdi de bitmiş oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında bulan yollarda yaptığı bu yatırımlarla Manisalılardan da tam not aldı.

6 Milyon 600 Bin Metrekare Parke

Büyükşehir Yasası ile birlikte köy ve beldeden mahalle statüsüne dönen yerlerden başlayarak parke taşı ve bordür çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Vatandaşlarımız yazın toz toprak, kışın da çamur derdinden kurtulsun düşüncesiyle altyapı çalışmalarımızı tamamlar tamamlamaz üst yapı çalışmalarını gerçekleştirdik. Geride kalan sürede ilimiz genelinde 6 milyon 600 bin metrekare parke taşı ve 810 bin metre bordür hizmetini hemşehrilerimize ulaştırdık. Ben öncelikle yaptığımız çalışmaları vatandaşlarımızın güle güle kullanmalarını diliyorum" diye konuştu.