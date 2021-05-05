Büyükşehir'den 5 bin esnafa pandemi desteği - Son Dakika

Büyükşehir'den 5 bin esnafa pandemi desteği

05.05.2021 13:36
Büyükşehir'den 5 bin esnafa pandemi desteği, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi, korona virüs(Kovid-19) salgını döneminde kepenk kapatmak zorunda kalan esnafa 1000'er TL nakdi destek verecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, korona virüs(Kovid-19) salgını döneminde kepenk kapatmak zorunda kalan esnafa 1000'er TL nakdi destek verecek.

Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği(ESOB) arasında esnafa pandemi desteği protokolü imzalandı. İmzalanan protokole göre pandemi döneminde Samsun merkezde kepenk kapatmak zorunda kalan yaklaşık 5 bin esnafa Kovid-19 destek programı kapsamında 1000'er TL nakdi destek sağlanacak. Pandemi desteğinden yararlanmak isteyen esnaf, Samsun ESOB'a başvuru yapabilecek. Oda tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda destek alacaklar belirlenecek.

"İnşallah bir yerlere merhem oluruz"

Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda yapılan protokolde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri İlhan Bayram, "Büyükşehir Belediyesi olarak biz 2 yılın içerisinde değişik birimlerde; emlak istimlak, ulaştırma, aile ve sosyal hizmetler, mali hizmetler, destek hizmetleri, kültür ve SASKİ olmak üzere toplam 44 milyon 400 bin TL katkımız oldu. Bu katkılar bazı yerlerde yardım olarak, bazı yerlerde ise aldığımız kiranın alınmaması şeklinde piyasaya aksetmiştir. Bugün geldiğimiz noktada özellikle kapanma döneminde iş yerini kapatma durumunda olan esnafın özellikle bunların çalışanlarının gerçekten mağduriyetleri var. Onlara bir dokunuşta bulunalım istedik. Bayrama bu kesim biraz daha rahat girsin istedik. Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla biz Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ile bir araya geldik. Burada belli iş kolları tespit ettik. Gerçekten bunlar dükkanlarını kapatmak durumunda olanlar. Esnaf başına 1000 TL olmak üzere acil direkt katkıda bulunalım düşüncesi oldu. Bugün esnaf odamızla bu protokolü imzalıyoruz. Esnaf odamız bize bu kesimi liste olarak bildirecek, biz de 1000'er TL'yi esnafa vereceğiz. İstiyoruz ki bu bayram öncesi yetiştirebileceğimiz kadar yetiştirelim. Paraları ellerine geçsin. Alışverişlerini yapsınlar. Bazı ihtiyaçlarını karşılayabilsinler. Burada istiyoruz ki gerçekten aktif esnaflık yapan ama dükkanını kapatmak durumunda olan esnafa ulaşalım. Uzun süredir sıkıntıda olan esnafa destek olalım istiyoruz. İnşallah bir yerlere merhem oluruz, derdimiz budur. Şu ana kadar 44 milyon liranın üzerinde bir sosyal destek ve 20 bini bulan bir yardım paketi dağıtıldı" dedi.

"Bayram öncesi bir nebze de olsa faydası olacaktır"

Kovid-19'dan tüm esnaf ve sanatkarların çok etkilendiğini söyleyen Samsun ESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, "Lokantacı esnafı, erkek berberleri, bayan kuaförleri, özellikle servisçi esnafı, kahveci esnafı, çay ocağı esnafı, bilardo salonları, hamam, sauna masaj salonları, halı sahalar, internet kafeler, kafe ve kafeteryalar bu esnaflar 15 aydır kapalı durumdaydı. İlk etapta belediyenin ayırdığı bütçeye göre seçilen esnafların ve esnafın yanında çalıştırdığı işçilere belediye biner lira esnaf başına vermek üzere uygun gördü. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir Bey'e, Genel Sekreter İlhan Bayram Bey'e ve emeği geçen bütün arkadaşlara esnaflar adına teşekkür ediyoruz. Bu işe bayrama yetiştirmek amacıyla başlanmıştı. Ancak sokağa çıkma yasağı olduğu için bazı esnaflar kapalı durumda, evlerinden çıkamıyorlar. Esnaflar müracaat ettikleri takdirde bayrama kadar verilebilenleri vereceğiz. Bayramdan sonra da Haziran 15'e kadar bu paralar hesaplarına yatacak. Esnaf Odaları Birliği alt yapıyı yaptı. Esnaf IBAN numaraları ile birlikte ilk müracaatı Esnaf Odaları Birliği'ne yapacak. Yapılan müracaatlar aynı gün belediyeye takdim edilecek ve ertesi gün ise hesaplara geçmiş olacak. Bayram öncesi bir nebze de olsa faydası olacak. Türk toplumu böyle el ele veren, birbirine sahip çıkan bir toplumdur. Esnaflar adına Allah razı olsun diyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından protokol imzalandı. - SAMSUN

Büyükşehir'den 5 bin esnafa pandemi desteği
Büyükşehir'den 5 bin esnafa pandemi desteği
Büyükşehir'den 5 bin esnafa pandemi desteği
Büyükşehir'den 5 bin esnafa pandemi desteği

Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Pandemi, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir'den 5 bin esnafa pandemi desteği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi Akıma uyarak gençlik fotoğrafını paylaşan İlber Ortaylı, Twitter'ı kasıp kavurdu Akıma uyarak gençlik fotoğrafını paylaşan İlber Ortaylı, Twitter'ı kasıp kavurdu Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi! Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi! Kızını gömenlere tahliye istenince acılı anne mahkemede diz çöküp feryat etti Kızını gömenlere tahliye istenince acılı anne mahkemede diz çöküp feryat etti İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme! İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme! Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor

Son Dakika Haberleri
13:48 Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi
13:47 İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi
13:39 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı
12:26 Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi!
12:18 Endonezya'da koronavirüs test skandalı! Test için kullanılan çubuklar yıkanıp satılmış!
12:14 Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen kişi, evinin bahçesinde ölü bulundu
12:03 CHP'den bir Muharrem İnce istifası daha! Gaye Usluer, partiden ayrıldı
12:00 Bakan Varank'tan, "Eksik yanınız var mı?" sorusuna esprili yanıt
12:00 Thodex vurguncusu firari mi yoksa rehine mi? Sır perdesini son görüşme aralayacak
11:47 Koronavirüsün enfeksiyon sonrası tırnaklarda iz bıraktığı öğrenildi
Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi         
13:49
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı         
13:39
Karantinadan birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla kaçmaya çalışınca canından oldu Karantinadan birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla kaçmaya çalışınca canından oldu         
12:57
Yenipazar Belediye Başkanı'nın kayınbiraderini işe alması gündem oldu: Başka bir ehli kişi bulamadım Yenipazar Belediye Başkanı'nın kayınbiraderini işe alması gündem oldu: Başka bir ehli kişi bulamadım         
11:52
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya akımına katıldı, paylaştığı fotoğraf görenleri gülümsetti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya akımına katıldı, paylaştığı fotoğraf görenleri gülümsetti         
11:33
Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu, bu sefer maske takmadığı için gözaltına alındı Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu, bu sefer maske takmadığı için gözaltına alındı         
11:17
Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu         
11:04
Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi         
10:48
Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü         
10:35
İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu         
10:20
Manchester City'nin İstanbul coşkusuna beğeni yağdı! Soyunma odasındaki kutlamalar sosyal medyaya damgasını vurdu Manchester City'nin İstanbul coşkusuna beğeni yağdı! Soyunma odasındaki kutlamalar sosyal medyaya damgasını vurdu         
10:17
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:00
ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek! ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek!         
09:35
Rehine operasyonu nefes kesti! Fidyeciler işkence videolarını ailesine göndermişler Rehine operasyonu nefes kesti! Fidyeciler işkence videolarını ailesine göndermişler         
09:28
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular         
09:09
Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi! Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi!         
16:31
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 13:52:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'den 5 bin esnafa pandemi desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement