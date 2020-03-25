Büyükşehir'den 7/24 koronavirüs mesaisi - Son Dakika
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Büyükşehir'den 7/24 koronavirüs mesaisi

6 saat önce

Sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayına katılan ve vatandaşların sorularını cevaplayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 virüsünden (koronavirüs) Bursalıları korumak için Büyükşehir Belediyesi olarak 7 gün 24 saat mesai yaptıklarını söyledi.

Büyükşehir'den 7/24 koronavirüs mesaisi, System.String[]

Sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayına katılan ve vatandaşların sorularını cevaplayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 virüsünden (koronavirüs) Bursalıları korumak için Büyükşehir Belediyesi olarak 7 gün 24 saat mesai yaptıklarını söyledi. Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran salgın için erken harekete geçen ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ve Bursa olarak konuyu ilk andan itibaren ciddiye aldıklarını söyleyen Başkan Aktaş, "Şubat ayından bu yana koronavirüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde önemli tedbirler alındı. Başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere yetkili makamlardan bize iletilen talimatları tam olarak yerine getirmek için büyük çaba sarf ediyoruz" dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlarla buluşarak, kendisine sorulan soruları cevapladı. Resmi başkanlık konutundan yapılan canlı yayına katılan Başkan Aktaş, koronavirüse karşı Bursa'da gerçekleştirilen faaliyetler hakkında vatandaşları bilgilendirdi.


Aralıksız dezenfekte çalışması


Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak salgınla mücadele kapsamında Bursa'da dezenfekte çalışmalarından online hizmetlere kadar birçok farklı uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla 18 araç, 54 personel, 10 adet sırt atomizörü, 54 adet sırt pompası, 6 adet elektrikli el ULV'si, 3 adet mist blower makinesi ve 4 adet pülvarizatör ile 7 gün 24 saat mesai yaptıklarını, şehrin her bir tarafını dezenfekte ettiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Çalışmalar kapsamında metro ve otobüslerde, toplu taşıma araçlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, müze, çami, türbe, çarşı, han, semt pazarları, terminal ve okullarda ilaçlama çalışmaları yaptık. Otobüs ve raylı sistem durakları, alt ve üst geçitler, park alanları gibi günlük kullanım alanları da benzer uygulamaya tabi tutuldu. 898'i açık 621'i kapalı alan olmak üzere toplam 1519 alan (945 hektarlık) ilaçlandı. Kesintisiz şekilde bu çalışmalara devam ediyoruz" diye konuştu.


Virüsle amansız mücadele


Başkan Aktaş, 'yazılı ve görsel basın ile internet ve sosyal medya üzerinden' koronavirüsle ilgili bilgilendirmeler ile uyarıların sürekli yaptıklarını dile getirdi. Planlı etkinlikler, toplantılar, konferanslar, eğitim kursları, akademiler, gençlik kampı, sergi, sinema, tiyatro, kış sporları ve diğer tüm etkinliklerin salgınla mücadele kapsamında iptal edildiğini vurgulayan Başkan Aktaş, "Bunun yanında fahiş fiyat uygulayan fırsatçılara, zabıta tarafından 3 günde 82 denetim ve 49 işlem yapıldı. Belediyenin ve iştiraklerin kiracısı işletmelerden süreç zarfında kira alınmaması kararı alındı. BUSKİ tarafından 1 Mayıs 2020 tarihine kadar su kesintileri geçici olarak kaldırıldı. Sosyal mesafe sağlanması gereken ve kullanım engellemesi için ortak alanlardaki banklar kaldırıldı. Sağlık personeline ücretsiz ulaşım ve otopark kullanım imkanı sağlandı. Vatandaşlarımızın mümkün olduğunca evlerinde kalması, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunanların kesinlikle dışarı çıkmamaları yönünde sürekli bilgilendirmede bulunduk" şeklinde konuştu.


"Evde kal. Hayat eve sığar"


Süreç kapsamında vatandaşlardan gelen taleplere Alo 153, 444 16 00 ve 0224 716 1155 numaralı telefon hatlarından kesintisiz olarak cevap verilmeye çalışıldığını belirten Başkan Aktaş, "Can dostu sokak hayvanlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 17 ilçede ekiplerimiz tarafından hizmetler veriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal yardım ve sıcak yemek hizmetleri kesintisiz yürütülüyor. Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlarımızın maaş çekme talepleri karşılanıyor. BESAŞ bayilerimizde denetimler yapıldı, ücretsiz dezenfektan desteği verildi. BUDO sefer sayıları haftalık 28'den 8'e düşürülerek azaltıldı. Genelge doğrultusunda, toplu ulaşım araçlarında sefer başına en fazla yüzde 50 oranında doluluk oranı ile hizmet veriliyor. BUDO ile BBBUS'ta mesafeli koltuk uygulaması ile yolcu sayısı yarı yarıya azaltıldı. Bu süreci birlikte atlatabilmek adına, 'Evde kal. Hayat eve sığar' diyerek, vatandaşlarımıza tüm gücümüzle yararlı olmaya gayret gösteriyoruz" açıklamasında bulundu.


Öğrenci ve minikler unutulmadı


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, salgınla mücadele kapsamında, öğrencilere yönelik oluşturulan videolar ile eğlendirici paylaşımların sosyal medya hesapları üzerinden verildiğini ifade etti. Şehir tiyatroları olarak dijital sahnede vatandaşlara ve çocuklara yönelik hizmetler sunulduğunu kaydeden Başkan Aktaş, "Hayvanat bahçesinde ziyaretçi kabulüne geçici olarak ara verildi. Fakat online kameralarla hayvanat bahçesine dijital ziyarette bulunmak pekala mümkün. Kütüphanelerimiz geçici süre ile kapatıldı. www.kutuphane.bursa.bel.tr adresinden kayıt oluşturarak, 22 bin kitaptan yararlanmak mümkün. Evde kalan ailelere de okumaları için yetişkin ve çocuk türünde kitaplar yolluyoruz" dedi.


Başkan Aktaş'tan Alo-153 ricası


Başkan Aktaş, canlı yayında vatandaşlardan ricada da bulundu. Kendisini izleyenlerden çağrı merkezlerinin gereksiz yere meşgul edilmemesini isteyen Başkan Aktaş, "Sizlere verdiğimiz hizmetleri uygularken, bizlere ulaştığınız Alo 153, 444 16 00 ve 0224 716 11 55 numaralı hatları gereksiz yere meşgul etmemenizi talep ediyoruz. Çağrı merkezinde çalışan arkadaşlarımız, günlük 5 binden fazla aramaya cevap vermektedir. Alkollü içecek isteyenden, arabasının yağ değişimini sorana, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösterirken bulmacası bol olan gazete isteyene dair çağrılar almaktayız. Saniyelerle yarıştığımız yoğun ve telaşlı çalışmalarımızın aksamaması adına sizlerden istirhamım budur. Alınan kararlara büyük bir dikkatle uyduğunuz için teşekkür ediyorum. Ayrıca belediye adına halkımızı arayıp, evlerinde virüs taraması ve ilaçlama yapacağını söyleyen dolandırıcılara itibar etmemelerini de hatırlatmış olayım. Güçlenerek büyüyecek ve bu süreci birlikte atlatacağız" diye konuştu. - BURSA

Alinur Aktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:02 Kaynak: İHA

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