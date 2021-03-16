Büyükşehir'den abonelere 2021 yılında 125 milyon lira destek - Son Dakika

Büyükşehir'den abonelere 2021 yılında 125 milyon lira destek

16.03.2021 18:31
Büyükşehir'den abonelere 2021 yılında 125 milyon lira destek, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı 1. Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleşti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı 1. Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleşti.

İSU Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı 1. Olağanüstü Genel Kurulu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak'ın başkanlığında Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde yapıldı. Tek maddenin görüşüldüğü Olağanüstü Genel Kurul'da, Haziran 2020 yılı 1.Olağan Genel Kurulunda alınan yıllık TÜFE ve aylık TÜFE uygulama tarihlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında olmak üzere 3 ay süreyle ertelenerek 01.07.2021 tarihinde geçerli olacak şekilde uygulanması oy birliği ile kabul edildi. Alınan karar ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2021 yılı içerisinde 6 aylık süreçte mesken ve işyeri abonelerine 125 milyon lira destek sağlamış olacak.

Genel Kurul üyelerine bilgi veren İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, "Başkanımızın talimatı doğrultusunda aynı sürecin devamı ile pandemiden etkilenen işyerlerimiz için yeni bir çalışma başlattık. Aldığımız karar doğrultusunda Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının aylık TÜFE artışlarının 3 ay ertelenmesi ve işyerlerine destek amacıyla kademe uygulamasına geçilmesini sağladık. İlimizde yaklaşık 61 bin işyeri abonemiz var ve aylık ortalama su tüketiminin 12 m3 olduğunu tespit ettik. Bunun için 20 m3 kademe uygulamasına getirdiğimizde esnafımızın yüzde 84'ü yararlanmış olacaktır. Birinci ve İkinci kademeyi 20 m3 olarak belirledik. Birinci kademeyi de yüzde 44 indirim yaparak 7,63 olarak belirledik. İkinci kademede fiyatımızı da sabitleyerek 2021 yılının sonuna kadar TÜFE artışlarından muaf tuttuk ve metreküpü 11.84 lira olarak belirledik. Bununla da yaklaşık yüzde 15 gibi bir indirim sağladık. İSU Genel Müdürlüğü olarak 2021 yılında vatandaşlarımıza katkımız toplamda 125 milyon lira olacak. 2020 yılında 54 milyon liraydı" dedi.

Daha sonra söz alan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise, "Alınan karar şehrimiz için hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin, İSU Genel Müdürlüğümüzün büyük bir fedakarlığıdır. Pandemi sürecinde olabilecek güzel bir imkan sağlanmıştır. Bu yıl içerisinde sadece 125 milyon lira destek sağlandı. Kocaeli büyük bir şehirdir, biz büyük bir milletiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından gündemde yer alan TÜFE uygulaması ile ilgili sürelerin 3 ay ertelenerek 1 Temmuz 2021 olarak yeniden belirlenmesi ve tarife cetvelindeki maddenin görüşülmesi genel kurul üyelerinin oy birliği ile karara bağlandı. - KOCAELİ

Büyükşehir'den abonelere 2021 yılında 125 milyon lira destek
Büyükşehir'den abonelere 2021 yılında 125 milyon lira destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tüketici fiyat endeksi, Haziran, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir'den abonelere 2021 yılında 125 milyon lira destek - Son Dakika Ekonomi


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