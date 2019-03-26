Büyükşehir'den Açıklama: "O Yol 2016'Da Yapıldı"
1 saat önce
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçesine bağlı Çarıkballı Mahallesi'nde bazı haber sitelerinde hizmet yapılmadığı yönündeki taraflı ve maksatlı haberlerle ilgili açıklama yaptı.
Çarıkballı Mahallesi'nin 21 kilometre uzunluğundaki yolunda 2016 yılında sathi kaplama asfalt çalışması yapıldığının vurgulandığı açıklamada, mahalle sakinlerinin sıcak asfalt ile sathi kaplama arasındaki farkı bilmemesinden dolayı kavram karmaşası yaşandığının altı çizildi.
"Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün Kula ilçesine bağlı Çarıkballı Mahallesi'ndeki programında gündeme gelen ve bazı haber mecralarında maksatlı ve taraflı bir şekilde çarpıtılan durumla ilgili bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Büyükşehir Belediyemiz Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığımızca adı geçen mahallemizin 21 kilometrelik yolu, 2016 yılında sathi kaplama şeklinde 2 kat olarak asfaltlanmıştır. Başkanımız ve mahalle sakinlerimiz arasında yaşanan diyalogda, sathi kaplama ile sıcak asfalt arasındaki farkı vatandaşlarımızın bilmemesinden kaynaklı bir kavram karmaşası yaşanmıştır. 17 ilçemiz ve 1088 mahallemizde Büyükşehir Belediyesi olarak altyapısından asfaltına, su depolarının yenilenmesinden düğün salonlarına, toplu ulaşımdan sosyal desteklere kadar çok sayıda çalışmamız olmuştur ve devam etmektedir. Benzer çalışmalarımız Çarıkballı Mahallesi'nde de yapılmıştır. Dolayısıyla bu tür maksatlı, yanlı ve haddini aşan çarpıtma haberlere Manisalı hemşehrilerimizin itibar etmemesini bekliyor, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine sayılı günler kala yapılan bu tür karalama maksatlı haberlerin takdirini değerli kamuoyuna bırakıyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:18 Kaynak: Bültenler
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