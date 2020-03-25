Büyükşehir'den açıkta gıda satışına yasak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'den açıkta gıda satışına yasak - Son Dakika

Büyükşehir'den açıkta gıda satışına yasak

14 dakika önce

Koronavirüs salgınının önüne geçmek için alınan tedbirler kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi açıkta gıda satışını yasakladı.

Büyükşehir'den açıkta gıda satışına yasak, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı mücadeleyi sürdürüyor. Büyükşehir, Cumhurbaşkanlığı tarafından koronavirüsle mücadele genelgeleri kapsamında açıkta gıda satışını yasakladı.

Yasağın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler özellikle gıda satan mekanları denetlemeye başladı. Ekipler, Büyükşehir'in görev, yetki ve sorumluluk alanlarında faaliyet gösteren işletmeleri yol üzerinde veya kaldırım kenarlarında açıkta gıda malzemesi bulundurmaması için öncelikle bilgilendiriyor. İşletmelere alınması gereken tedbirler ve uyulması gereken kurallar anlatılıyor.

Kurallara uymayan işletmelere ise gerekli yasal işlem uygulanıyor.

Koronavirüs Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmış ve tüm dünyaya yayılmıştı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüsün yol açtığı COVİD19 salgınını pandemi ilan etmişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Koronavirüs, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:58 Kaynak: Bültenler

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı BOLU Aracının üzerine tabut bağlayıp koronavirüse dikkat çekmeye çalışınca ceza kesildi -TEKRAR
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu         
14:55
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi         
14:51
Ceza, yıllar sonra itiraf etti: İlk albümüm için 4 binden oluşan müzik arşivimi sattım Ceza, yıllar sonra itiraf etti: İlk albümüm için 4 binden oluşan müzik arşivimi sattım         
14:49
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi? Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?         
14:33
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı         
14:27
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri         
14:15
Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter         
14:09
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak         
14:03
Zalim İstanbul'da baldız krizi sosyal medyanın tepkisini çekti Zalim İstanbul'da baldız krizi sosyal medyanın tepkisini çekti         
14:03
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu         
14:02
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım         
14:00
Messi ve Guardiola, koronavirüs nedeniyle 1'er milyon euro bağışta bulundu Messi ve Guardiola, koronavirüs nedeniyle 1'er milyon euro bağışta bulundu         
13:53
Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı         
13:48
Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:39
TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı         
13:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 15:12:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'den açıkta gıda satışına yasak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]