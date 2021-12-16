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Büyükşehir zor gününde üreticinin yanında - Son Dakika

Büyükşehir zor gününde üreticinin yanında

16.12.2021 14:27
Büyükşehir zor gününde üreticinin yanında

Büyükşehir zor gününde üreticinin yanındaAntalya Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz hafta yaşanan fırtınada seraları zarar gören çiftçilere 180 bin lira değerinde 6 bin metrekare sera naylonu yardımında bulundu.

Büyükşehir zor gününde üreticinin yanında

Antalya Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz hafta yaşanan fırtınada seraları zarar gören çiftçilere 180 bin lira değerinde 6 bin metrekare sera naylonu yardımında bulundu. İki yılda  çeşitli afetlerden zarar gören 1658 çiftçiye destek sağlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, zor günlerinde çiftçinin yanında olmaya devam ediyor. Yerelden kalkınma hamlesiyle Antalyalı çiftçilere her alanda destek olan Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta yaşanan fırtınada seraları zarar gören çiftçileri yalnız bırakmadı. Fırtına sonrası ilçelerde hasat tespiti yapan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, en çok sera naylonlarının zarar gördüğünü belirledi. Bunun üzerine ilk etapta Serik, Korkuteli ve Elmalı'da örtü altı tarım yapan küçük işletmelere 6 bin metrekarelik yaklaşık 180 bin lira değerinde sera naylonu yardımı yapıldı. Üreticiler, sera naylonlarını Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan teslim aldı.

1658 ÇİFTÇİYE DESTEK

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel, Büyükşehir Belediyesi'nin iklim değişikliğine bağlı olarak meydana gelen afetlerde üreticinin yanında olduğunu ifade ederek, "Çiftçimizin üretimine devam etmesi ve üretimden kopmaması adına 2 yıl önce oluşturulan Afet Komisyonumuzla gelen ihbarları değerlendirerek hasar tespitlerini yapıyor ve en kısa sürede üretimin devamlılığı adına desteklerimizi yapıyoruz. Özellikle küçük işletmelerde meydana gelen zararlarda üreticiyi yüzde 50'den az olmamak kaydıyla destekliyoruz. Geçen hafta meydana gelen fırtınada da birçok ihbar aldık. Hasar tespiti ardından yardımlara başladık. Son 2 yılda çeşitli afetler nedeniyle zarar gören 1658 çiftçiye sera naylonu, sera demiri, çimento, canlı hayvan ve yem desteği sağladık" diye konuştu.

BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Büyükşehir Belediyesi'nin sera naylonu desteğinden faydalanan üretici Turan Gönül "Fırtınada seramın naylonları yırtılmıştı. Çok mağdurduk. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni yanımızda bulduk ve desteğini gördük. Sera naylonlarımızı bugün teslim aldık. Yaramızı saran Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Büyükşehir zor gününde üreticinin yanında
Büyükşehir zor gününde üreticinin yanında
Büyükşehir zor gününde üreticinin yanında
Büyükşehir zor gününde üreticinin yanında
Büyükşehir zor gününde üreticinin yanında
Büyükşehir zor gününde üreticinin yanında
Büyükşehir zor gününde üreticinin yanında

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Fırtına, Elmalı, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Büyükşehir zor gününde üreticinin yanında - Son Dakika


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