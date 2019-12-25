Büyükşehir'den ağız ve diş sağlığı taraması - Son Dakika
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Büyükşehir'den ağız ve diş sağlığı taraması

6 saat önce

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum'da Bakımevi ve Rehabilitasyon merkezinde kalan özel ilgi ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik olarak ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirdi.

Büyükşehir'den ağız ve diş sağlığı taraması, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum'da Bakımevi ve Rehabilitasyon merkezinde kalan özel ilgi ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik olarak ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün işbirliğiyle yürütülen sağlık taraması kapsamında 400'e yakın özel ilgi ve bakıma muhtaç vatandaş, ağız ve diş sağlığı muayenesinden geçirildi. Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nün onayıyla yürütülen ağız ve diş sağlığı taraması, evde sağlık hizmeti alan hastalar ve bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde bulunan vatandaşlar için planlandı. Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde yürütülen çalışmada belediyenin sağlık ekibi bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde görev aldı.


BAKIM MERKEZLERİNDE DE TARAMA YAPILDI


Yürütülen sağlık taraması çerçevesinde Erzurum'un Aziziye ve Pasinler ilçesinde bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde kalan özel ilgi ve bakıma muhtaç vatandaşlar, ağız ve diş muayenesinden geçirildi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, önleyici sağlık hizmetlerinin önemli bir parçasını teşkil eden sağlık taramalarına büyük özen gösterildiği vurgulanarak, bu konuda ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapıldığı bilgisine yer verildi. Açıklamada, özel ilgi ve bakıma muhtaç vatandaşların bu süreçte öncelik taşıdığı ifade edilerek, benzer uygulamaların devam edeceği kaydedildi. - ERZURUM

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:00 Kaynak: İHA
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