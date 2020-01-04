Büyükşehir'den

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğinde hayata geçirilen "Aktif Çocuklar Spor Okulları" projesiyle çocukların fiziki ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunuldu.



"Spor Dostu Gaziantep" kimliğiyle gerek ulusal gerekse uluslararası arenada adını duyurmayı başaran Büyükşehir Belediyesi, "Aktif Çocuklar Spor Okulları" projesiyle basketbol başta olmak üzere atletizm, voleybol, karate ve tekvando dalında eğitim imkanı sundu. 300 çocukla başlanan proje kapsamında 23 Kasım 2019'da Perilikaya Spor Salonu'nda düzenlenen eğitimlerde; çocukların duyu ve algı becerilerini geliştirmek amaçlanıyor. Başvuruların devam ettiği eğitimler, cumartesi ve pazar günleri gerçekleşecek, çocuklara eğitimlerde sporun yararları anlatılacak. - GAZİANTEP