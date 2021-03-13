Büyükşehir'den alıç üretiminin arttırılmasına destek - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, alıç üretiminin yaygınlaşması amacıyla Şehitkamil ve Nizip İlçesi'nde bulunan çiftçilere on bin alıç fidanı dağıtımını tamamladı.

Çiftçiye ve üreticiye verdiği desteklerle ülkenin gelir kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan tarım sektörü için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) Salgını döneminde sağlıklı beslenmenin insan sağlığındaki öneminin, bununla beraber tarımsal üretim alanlarından elde edilen ürünlere katma değer kazandırmanın ne kadar değerli olduğunu gören Büyükşehir Belediyesi, yapılan çalışmalar neticesinde faaliyete aldığı "Alıç Üretiminin Artırılması ve Yaygınlaştırılması Projesi" ile önemli tıbbi bitkiler arasında yer alan alıç meyvesinin Gazi şehirde bahçe tesisleri ile yetiştiriciliğinin arttırılmasını hedefliyor. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı tarafından tüm iklim koşullarında yetişebilen on bin alıç fidanını, Şehitkamil ve Nizip İlçesi çiftçilerine dağıtımını gerçekleşti. Fidanın dağıtımıyla beraber çiftçiler tarım alanlarında elde ettiği gelirin arttırılması hedefleniyor. Antioksidan özellikteki flavonoidler (flavanlar), vitaminler, saponin, organik asitler, eter yağı ve şekerler başta olmak üzere insan sağlığı bakımından faydalı birçok madde bulunduran alıcın meyve ve çiçeklerinde ayrıca yüksek oranda mineral yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi kentte ekiminin yaygınlaşmasıyla hem çiftçinin kazanıcının artması hem de insan sağlığı açısından önemli faydalarından dolayı alıç meyvenin yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasını amaçlıyor. - GAZİANTEP