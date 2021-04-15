Büyükşehir'den amatör futbol kulüplerine malzeme desteği - Son Dakika

Büyükşehir'den amatör futbol kulüplerine malzeme desteği

15.04.2021 15:08
Büyükşehir'den amatör futbol kulüplerine malzeme desteği, System.String[]

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentteki amatör futbol kulüplerine malzeme desteği sundu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentteki amatör futbol kulüplerine malzeme desteği sundu. 3 Temmuz Stadyumu'nda düzenlenen malzeme dağıtım programına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanvekili İhsan Karabulut, Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı Fatih İpek, Erzurum Amatör Futbolcular Derneği Başkanı Ferit Karakoca ve 16 amatör futbol kulübünün yöneticileri katıldı. Başkan Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, "Bildiğiniz gibi nüfus yoğunluğu baz alınarak lisanslı sporcu sayısı 65 bine ulaşan Erzurum, ülkemizin sporda en iyi on şehri arasında yer almaktadır. Olimpiyat şehri Erzurum'da amatör ve salon sporlarının gelişmesi, diğer spor branşların da derece elde etmek için ilimizde canla başla görev yapmaktayız" dedi.

Sporda Altın Yıllar

"İlimizde 7 yılda hayata geçirdiğimiz projelerle Yaz ve Kış Spor Okulları'nda 40 bin yavrumuzu sporun fair play ruhunda buluşturduk. Erzurum, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarıyla sporda marka bir şehir haline geldi" diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "7 yılda yapılan 205 ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarıyla Erzurum'u dünyaya duyurduk. Yarı maraton, tenis, karate, güreş, futbol, sürat pateni, dağcılık, kızak, kayak, yaz ve kış spor okulları, buz hokeyi, kış sporları, kick boks ve salon sporlarında önemli organizasyonlarla sporda zirveye ulaştık. Geçen hafta belediyemiz bünyesinde bulunan Gençlik Spor Kulübümüzün Kic Boks takımı Avrupa kupası şampiyonu oldu. Yine kulübümüzün sporcusu Cüneyt Budak, U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile birlikte şehrimiz; sporda yerel, yaygın ve Avrupa medyasında önemli bir yer edindi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizde gerek amatör gerekse profesyonel spor branşlarında ve sporla ilgili bütün projelerde aktif bir şekilde yer aldık ve almaya da devam edeceğiz."

Futbolda Altyapının Önemi

Başkan Mehmet Sekmen, konuşmasında altyapının önemine de dikkati çekti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un U19 takımının Beşiktaş'ı yendiğini ve altyapıdan 5 futbolcunun Denizlispor maçına götürüleceğini ifade eden Sekmen, şunları kaydetti: "Bugün hangi futbol şehrine bakarsanız bakın, başarının arkasında muhakkak önemli ve de güçlü bir altyapı görürsünüz. Biz Erzurum'da işte böyle güçlü bir altyapı oluşturmak istiyoruz. Son bir yıldır Erzurumspor'umuzun alt yapısında yeni yıldızları keşfettik. Çalışmalarımız devam ediyor.

Şehrimize kazandırdığımız yüksek irtifa kamp merkezleri sayesinde bugün birçok futbol kulübünün ilgi odağı olduk. Gerekirse bu yatırımlarımıza yenilerini ekleyecek, Erzurum'da futbol turizmine önemli katkılar sunmaya devam edeceğiz. Amatör spor kulüplerimizin yöneticilerinin şehrimizin spor hayatına daha fazla katkı sunmalarını istiyorum. Bildiğiniz gibi bu konuda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un bünyesinde Futbol Akademisi açtık.

İlimizdeki amatör kulüplerin sayısının artması lazım El ele vererek inşallah yeni yıldızlar, yeni altın ayaklar yetiştireceğiz. Bugün burada 16 amatör futbol kulübümüzün sporcularına karınca kararınca eşofman takımı hediye ettik. Malzeme temini konusunda da elimizden geleni yapacağımızı huzurlarınızda ifade etmek istiyorum."

Konuşmaların ardından malzemeler kulüp yöneticilerine takdim edildi. - ERZURUM

Büyükşehir'den amatör futbol kulüplerine malzeme desteği
Büyükşehir'den amatör futbol kulüplerine malzeme desteği
Büyükşehir'den amatör futbol kulüplerine malzeme desteği
Büyükşehir'den amatör futbol kulüplerine malzeme desteği
Büyükşehir'den amatör futbol kulüplerine malzeme desteği
Büyükşehir'den amatör futbol kulüplerine malzeme desteği

Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Sekmen, Erzurum, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehir'den amatör futbol kulüplerine malzeme desteği - Son Dakika Spor


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