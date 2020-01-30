Büyükşehir'den Anadolu Mahallesine 2 menfez - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz İlçesi Anadolu (Homurlu) Mahallesinde yaşayan bölge halkının ulaşım sıkıntısını çözüme kavuşturuyor. Mahalledeki 2 menfezin yapımını tamamlayan ekipler, dolgu çalışmalarını da tamamladı.



Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Anadolu Mahallesinde D7-3 DSİ toprak tahliye-drenaj kanalı ve D7-4 DSİ toprak tahliye-drenaj kanalı üzerinde olmak üzere 2 adet menfezin yapım çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, menfezlerin dolgu çalışmalarını da tamamladı. Menfezler hizmete açılarak daha önce kanal üzerinden geçişte zorluk yaşayan bölge halkının ulaşım sıkıntısı sona erdi. Mahalle sakinlerinden Osman Kurban, "6-7 senedir burada oturuyoruz. Buraya geçici olarak bir tane köprü yapmışlardı, heyelan götürdü. Şimdi yenisi yapıldı. Memnunuz, çok sağ olun. Teşekkür ederiz" dedi.



Musa Diltamir de Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkürlerini ileterek, "Allah hayrını kabul etsin. İyi yapmış. Önceleri biz çok zorluk çektik. Şu anda çok şükür. Allah razı olsun" diye konuştu.



Ekipler ayrıca Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesinde bulunan dere geçişine baks yerleştirerek hem yol geçişini güvenli hale getirdi hem de aynı bölgede dere ıslah çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar öncesinde bahse konu yolda güvenli geçişin sağlanması mümkün değilken, güvenli bir şekilde ulaşım sağlanabilmesi için gerekli alt ve üst yapı çalışmaları ekipler tarafından tamamlandı. Bölgede bulunan okullardan ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hızla harekete geçen ekipler, çalışmalar kapsamında 15 Temmuz Şehitleri Lisesi yanında bulunan dere geçişine konulması gereken baksları yerleştirerek çalışmalarına başladı. Devam eden çalışmalarla taş duvar örme, yol yapım bakım ve onarım çalışmalarını da tamamlayan ekipler, 250 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğindeki yolu ulaşıma hazır hale getirdi. - MERSİN