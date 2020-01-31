Büyükşehir'den Antalya Aile ve Çocuk Günleri - Son Dakika
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Büyükşehir'den Antalya Aile ve Çocuk Günleri

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2 Şubat Pazar günü Cam Piramit'te 'Aile ve okulda çocuklarla bağları güçlendirme' konulu konferansı düzenliyor.

Büyükşehir'den Antalya Aile ve Çocuk Günleri, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2 Şubat Pazar günü Cam Piramit'te 'Aile ve okulda çocuklarla bağları güçlendirme' konulu konferansı düzenliyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 'Antalya Aile ve Çocuk Günleri' konferanslar dizisi ile uzman eğitimcileri ailelerle buluşturuyor. Konferans dizisinin bu ay ki konukları Aile Danışmanı Dr. Serap Reyhanioğlu Arıkan, Psikiyatrist-Psikoterapist Dr. Fatmagül Dikyar Altun olacak. 2 Şubat Pazar günü Cam Piramit Düden Salonunda, Canan Ateş Kaya moderatörlüğünde gerçekleştirilecek konferansta 'Aile ve okulda çocuklarla bağları güçlendirme' konusu ele alınacak. Ücretsiz konferansa tüm Antalyalılar davet edildi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Şubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:34 Kaynak: İHA
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