Büyükşehir'den 'Antalya FIFA 2020 E-spor Turnuvası'

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada ve Türkiye'de popüler olan elektronik sporlara (e-spor) yönelik 'Antalya FIFA 2020 E-spor Turnuvası' düzenledi. Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleşen turnuvaya 128 oyuncu katıldı. Tek maç eleme usulü yapılan turnuva, heyecan ve rekabet dolu bir atmosferde gerçekleşti. Turnuvanın açılışına katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, e-spor turnuvalarını geleneksel hale getirmek istediklerini belirterek, "Başkanımız Muhittin Böcek adına Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ulusal ve uluslararası ortamda bu turnuvaları düzenlemeye söz veriyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Akdeniz Üniversitesi Elektronik Spor Topluluğu iş birliğinde düzenlenen 'Antalya FIFA 2020 e-spor Turnuvası' Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilki düzenlenen e-spor turnuvasına 11-18 yaş arası 25, 19-25 yaş arası 75 ve 25 yaş üstü 28 kişi olmak üzere toplam 128 oyuncu katıldı. Sabah erken saatlerden itibaren Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi'ne gelen oyuncuların kayıt işlemleri gerçekleşti ve bilgilendirme yapıldı.

Pandemi önlemleri kapsamında gerçekleştirilen turnuvanın açılışında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir de oyuncuları yalnız bırakmadı. Tuncer ve Demir turnuva hakkında yetkililerden bilgi alarak oyunculara başarılar diledi. Turnuvanın açılışında konuşan Genel Sekreter Tuncer, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızın seçim döneminde verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. E-spor turnuvası düzenleme noktasında sizlerin isteğini dikkate almamak mümkün değildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ulusal ve uluslararası ortamda bu turnuvaları düzenlemeye söz veriyoruz. Muhittin Böcek Başkanımız adına turnuvaları geleneksel hale getirmek istiyoruz. Antalya'nın ev sahipliği yapacağı çok büyük bir organizasyonda hep birlikte olacağımıza inanıyoruz" dedi.

Hayali için destek istedi

Akdeniz Üniversitesi e-spor Topluluğu Başkan Yardımcısı Berk Dengiz ise gençler adına Başkan Muhittin Böcek'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Dengiz, gençlerin isteğini göz ardı etmediği için Antalya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Bugün çok heyecanlıyız. Çünkü Antalya genelinde ilk defa büyük bir organizasyonda iyi bir partner bulup e-sporun eğlenceden daha önemli bir değer olduğunu anlatma fırsatı yakaladık" dedi. Antalya'da 10 bin kişinin izleyici olduğu, Türkiye hatta dünya çapında e-spor oyuncularının katılımı ile gerçekleşen bir turnuva organize edilmesinin en büyük hayali olduğunu dile getiren Dengiz, "Antalya Büyükşehir Belediyesi ile çok daha güzel işlere imza atacağımıza ve bizlere destek olmaya devam edeceklerine inancım tamdır" diye konuştu.

Pandemi önlemleri unutulmadı

Konuşmaların ardından başlayan turnuvaya katılan genç sporcular Cam Piramit içerisinde oluşturulan özel alanda kazanan taraf olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Başarılı olmak için ciddi bir el-göz-beyin koordinasyonu gerektiren FIFA 2020 e-spor Turnuvası rekabet ve heyecan dolu bir havada gerçekleşti. Maçlar tek maç eleme usulü, final ise 3 maç üzerinden oynandı. Pandemi önlemleri kapsamında oyun alanı düzenli aralıklarla dezenfekte edilirken, her yarışma sonrası konsol ve oturma alanları da dezenfekte edildi. - ANTALYA