Büyükşehir'den 'Antalya Ulaşım Çalıştayı' - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım sorunlarına kalıcı ve sürdürülebilir çözümler getirmek için 'Antalya Ulaşım Çalıştayı' düzenliyor. Antalya'nın ulaşım taleplerine ortak ve köklü çözümler geliştirilmesi için tüm paydaşlar 19 Şubat Çarşamba günü düzenlenecek çalıştayda buluşacak.



Büyükşehir Belediyesi 7 ilçeyi kapsayan Ulaşım Ana Planı'nın 19 ilçenin tamamını kapsayacak şekilde revize edilmesi, raylı sistem Konyaaltı- Kundu hattının fizibilite ve proje süreçlerinin başlatılması konusunda ilgili odalar ve STK'larla birlikte 'Antalya Ulaşım Çalıştayı' düzenliyor. Antalya Ulaşım Çalıştayı'nda ulaşım esnaf odaları, meslek odaları, Kent Konseyi, ilgili STK'larla birlikte Ulaşım Ana Planı planlaması, 4. Etap Raylı Sistem Hattı Projesi ve Antalya ulaşımı masaya yatırılacak.



Ulaşım a'dan z'ye masaya yatırılacak



Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında moderatörlüğünü Prof. Dr. Soner Haldenbilen'in yapacağı çalıştayda, 'Kentsel Ulaşım Planlaması: Çağdaş Yaklaşımlar, Evrensel Planlama İlkeleri, Dünya ve Türkiye Örnekleri' sunumu ile Prof. Dr. Ela Babalık, 'Akıllı Kentler ve Ulaşım' sunumuyla Prof. Dr. Halim Ceylan, 'Kentiçi Ulaşıma Farklı Yaklaşan Başkanlar' sunumuyla Dr. İsmail Hakkı Acar, 'Antalya Ulaşımının ve Planlamasının Mevcut Durumu' konulu sunumuyla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Nurettin Tonguç konuşma yapacak. İki oturumda gerçekleştirilecek çalıştayın ikinci bölümünde de, 'Antalya İli Ulaşım Problemleri ve Çözüm Önerileri' konusu ele alınacak. Toplantının moderatörlüğünde Prof. Dr. Aşkıner Güngör, Doç Dr. Olcay Polat, Doç Dr. Sevil Köfteci de yer alıyor. - ANTALYA