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Büyükşehir'den aronia meyvesi için destek - Son Dakika

Büyükşehir'den aronia meyvesi için destek

10.09.2021 11:33
Büyükşehir'den aronia meyvesi için destek, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma planı kapsamında yerli üreticiye destek vermeyi sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma planı kapsamında yerli üreticiye destek vermeyi sürdürüyor. Süper meyve olarak da adlandırılan ve gıdadan kozmetiğe kadar pek çok alanda kullanılan 'Aronia Meyvesi' için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, meyveyi üretmek isteyen ancak yeterli bilgisi olmayan Başkentli çiftçilere teknik destek sağlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent ekonomisine katkı sağlamak için yerli üreticilere her türlü desteği vermeye devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, antioksidan seviyesi oldukça yüksek olan ve süper meyve olarak da adlandırılan 'Aronia Meyvesi'nin üretimini teşvik etmek için harekete geçti.

"Aronia meyvesini yaygınlaştırıp pazara sunmayı hedefliyoruz"

Gölbaşı'nın Günalan Mahallesi'nde gerçekleşen tanıtım toplantısına Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, Basın Yayın Halkla ilişkiler Daire Başkanı Nihat Aras, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Dış İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Kabasakal, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, Sosyal Medya Daire Başkanı Yüksel Işık, Muhtarlar Daire Başkanı Koordinatörü Abdülfettah Güngör, Torku Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mikdat Çakır, Üretici Mustafa Sami Barshan ve davetliler katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak üreticileri desteklemeye devam edeceklerini belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, Aronia Meyvesi ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Aronia meyvesi ülkemiz ve Ankara'mız açısından yeni bir ürün. Katma değeri ve antioksidan değeri çok yüksek olan özel bir bitki. Önce kozmetik ve gıda daha sonra da ilaç sektöründe kullanmayı hedefliyoruz. Bunu ülkemizde özellikle Ankara'da hızlı bir şekilde yetiştirip çoğaltarak Ankara'nın pazarda hakim olmasını istiyoruz."

Yerli üretim için toprak analizi yapıldı

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ziraat Yüksek Mühendisi Volkan Dinçer, yerli üretici Barshan'ın fideleri aldıktan sonra kendilerine ulaştığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Çiftçimizin teknik destek talebi üzerine Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak dikim yapılacak alana geldik, buranın toprak analizlerini alarak Aronia bitkisinin istediği elementlere göre gübreleme programını hazırladık. Sıra arası ve sıra üzeri en uygun mesafelerin ayarlanmasında destek olduk. İki ayda bir genel durumunu takip ediyoruz."

Teknik destek sonrası ilk hasat

Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı Günalan Mahallesi'nde Aronia meyvesi yetiştiren yerli üretici Mustafa Sami Barshan'a teknik destek sağlıyor.

Ekim ayında ilk hasadını yapmaya hazırlanan yerli üretici Mustafa Sami Barshan, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın sağladığı teknik destek sayesinde üretime başladığını şöyle anlattı:

"Aronia meyvesiyle ilgili bir çalışma yapıyorum. Gölbaşı'nda üç ünite bahçemiz var. Aronia'nın hem meyvesini hem de fidanını yapıyoruz. Dört yıldır bu işi yapıyorum. Aronia birçok alanda kullanılabiliyor. Kozmetik, tıp ve gıda sektöründe ürünler elde edilebiliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi teknik ve bilgi yardımının yanı sıra üre gübresi yardımı da yaptı bu destek sayesinde ilk seferde 5 kilo üzerinde bir alım sağladık." Aronia meyvesini yurt dışından getiren girişimci Osman Nuri Günay ise, "Aronia antioksidan değeri yüksek bir bitki. Aronia bitkisini Amerika'dan getirdim. Üretici Mustafa Sami Barshan bey bitkinin yetiştirilmesinde çok ciddi bir başarı sağladı. Ankara'da kırsal kalkınmayı hızlandırmak için yapmış olduğu çalışmalar için Büyükşehir Belediyesi'ni ve Başkan Mansur Yavaş'ı tebrik ediyorum" dedi. - ANKARA

Büyükşehir'den aronia meyvesi için destek
Büyükşehir'den aronia meyvesi için destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Sami, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir'den aronia meyvesi için destek - Son Dakika Ekonomi


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