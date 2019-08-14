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Büyükşehir'den asfalt atağı

1 saat önce

Büyükşehir'den asfalt atağı Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in mahallelerine sıcak asfalt serim işlemlerine tüm hızıyla devam ediyorANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde asfalt serim ve asfalt yama çalışmalarını hızlandırdı.

Büyükşehir'den asfalt atağı
Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in mahallelerine sıcak asfalt serim işlemlerine tüm hızıyla devam ediyor
ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde asfalt serim ve asfalt yama çalışmalarını hızlandırdı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla asfaltı olmayan mahallelere (köy yolları) öncelik verilirken, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, merkez ve 25 ilçe genelinde 7/24 asfalt çalışması gerçekleştiriyor.
Asfaltı olmayan mahalleler asfalta kavuşuyor
Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de gündeme gelen asfalt çalışmalarına ilişkin meclis üyelerine bilgi veren Başkan Yavaş, Kahramankazan'da asfalt çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.
Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri grup yolları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan mahallelere asfalt serim işlemine hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, Kahramankazan Yassıören ve Soğulcak arasında da 5 kilometrelik yolda asfalt serim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Soğuk asfalt yerine sıcak asfalt
Büyükşehir Belediyesi öncelikle mahallelerden asfalt serim atağını başlatırken, Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, mevsim şartlarına daha dayanıklı asfalt döküm çalışması yaptıklarını belirterek, "Kent genelinde ömrü 1 yıl olan soğuk asfalt yerine yaklaşık ömrü 15 yıl olan sıcak asfalt serimi yapıyoruz" bilgisini verdi.
Yerel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 12:15 Kaynak: İHA
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