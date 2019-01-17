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Büyükşehir'den Avrupa'ya Gönül Köprüsü

23 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2015 yılından bu yana Kültür Köprüsü projeleri ile Avrupa dillerinden en az birini iyi kullanan 126 öğrenciyi Avrupa'ya gönderdi.

Büyükşehir'den Avrupa'ya Gönül Köprüsü, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi 2015 yılından bu yana Kültür Köprüsü projeleri ile Avrupa dillerinden en az birini iyi kullanan 126 öğrenciyi Avrupa'ya gönderdi. Avrupa Birliği hibeleriyle ortak yürütülen proje ile 17-30 yaş arası gençler, Portekiz, Romanya, Bosna Hersek, Saray Bosna ve Makedonya gibi ülkelerde farklı deneyimler kazandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği Kültür Köprüsü Projeleri kapsamında gençlere, Avrupa'da kısa süreli çalışma ve deneyim kazanma imkanı tanıyor. Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'nca hazırlanan Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen projeler ile bugüne kadar toplamda 126 öğrenci Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kültür elçisi oldu. Avrupa dillerinden en az birini iyi derecede kullanan, bu alanda başarısını kanıtlamış gençlerin tercih edildiği proje ile yabancı dil seviyelerini daha da geliştirerek kültürlerarası iletişimi sağlıyor.

Antalyalı gençlerin gelişmesi, farkındalıklarının artması ve dünya vatandaşları olmaları konusunda Büyükşehir Dış ilişkiler Dairesi uzmanlarınca bilgilendirmeler yapılıyor. Ayrıca geleceklerine yön verecek, iş hayatlarını kolaylaştıracak Avrupa birliği fonları ve diğer fırsatlardan yararlanmaları konularında de önemli destekler sunuluyor.

Kendi şirketini kurdu

Bu gençlerden birisi olan Cumali Kara 2016 yılında yürütülen Kültür Köprüsü 3 projesinin gönüllüsü olarak hayalleri için ilk adımı attı. Makedonya'nın Bitola kentinde 1 ay süreyle ortak bir sivil toplum örgütünde gönüllük yapan genç kente döndüğünde uzmanlarla ilişkisini kesmedi. Kara, TUBİTAK fonlarından yararlanarak, Adana Teknokentte Ar-Ge yapmak üzere kendi şirketini kurma başarısı gösterdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:14 Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Avrupa, Güncel
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