Büyükşehir'den Babalar Günü'ne Özel Etkinlik - Son Dakika

Büyükşehir'den Babalar Günü'ne özel etkinlik

Sahilde Sinema babalar ve çocuklarını buluşturdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi "Sahilde Sinema Var" ve "Gezen Sinema" etkinlikleriyle Antalya'nın dört bir yanında sinema keyfi yaşatıyor. Babalar Günü'ne özel "Sen Benim HerŞeyimsin" filmi Beach Park'ta sinemaseverlerle buluştu. "Gezen Sinema" ise Ayla filmiyle Serik'teydi.

Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz sene ilkini gerçekleştirdiği 'Sahilde Sinema Var' etkinliği bu yaz da Antalyalılarla buluşmayı sürdürüyor. Konyaaltı Beach Park Varyant Meydanı'nda düzenlenen sinema alanında Babalar Günü'ne özel bir gösterim vardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte babalar çocuklarıyla birlikte film izleyerek keyifli bir akşam geçirdi.

BEĞENİYLE İZLENDİ

Yönetmenliğini Tolga Örnek'in üstlendiği, başrollerinde Tolga Çevik ve Cengiz Bozkurt'un yer aldığı "Sen Benim HerŞeyimsin" isimli komedi filmi çok küçük yaştayken öksüz kalan filmin başkahramanı Sedat bir güç hiç beklemediği bir anda kucağında bir bebek bulur. Sedat'ın komik, eğlenceli ve zaman zaman hüzünlü babalık deneyimlerini anlatan film beğeniyle izlendi.

"AYLA" SERİKLİLERLE BULUŞTU

Antalya'nın 19 ilçesini gezecek olan "Gezen Sinema"nın durağı ise Serik ilçesiydi.

Tarihi Serik Çınartaltı Meydanı'nda Ayla filminin gösterimi yapıldı. Serikli sinema severlerin büyük ilgi gösterdiği gezen sinema 7'den 70'e herkesin beğenisi kazandı.

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