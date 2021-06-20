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Büyükşehir'den Babalar ve Çocukları İçin Belemedik'te Doğa Yürüyüşü - Son Dakika

Büyükşehir'den Babalar ve Çocukları İçin Belemedik'te Doğa Yürüyüşü

20.06.2021 10:05
Büyükşehir'den Babalar ve Çocukları İçin Belemedik'te Doğa Yürüyüşü, System.String[]

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Dağcılık Spor Kulübü (MERDAK) iş birliğinde özel gereksinimli çocuklar ve babalarına yönelik olarak Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Belemedik'te 'Babalar Günü' anısına doğa yürüyüşü ve piknik düzenlendi.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Dağcılık Spor Kulübü (MERDAK) iş birliğinde özel gereksinimli çocuklar ve babalarına yönelik olarak Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Belemedik'te 'Babalar Günü' anısına doğa yürüyüşü ve piknik düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık İşleri Dairesi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe Daire Başkanlığı bünyesinde eğitim alan çeşitli yaş ve engel grubundan öğrenciler ve babaları katıldı. Yürüyüşte babalar ve çocuklarına Daire Başkanlığı'nın beden eğitimi ve özel eğitim öğretmenleri eşlik etti. Toplam 50 kişinin katıldığı doğa yürüyüşü etkinliğinde yaklaşık 6 km boyunca yürüyüş yapıldı.

Babalar ve çocukları unutamayacakları bir gün geçirdi

İklimi, yeşil alanları ve havasıyla doğa yürüyüşüne uygun bir ortam sunan Belemedik'te özel gereksinimli çocuklar ve babaları unutamayacakları bir gün geçirdi.

Pandemi dönemi ve kapanmalar nedeniyle uzun süredir evlerinde vakit geçirmek zorunda kalan özel gereksinimli bireyler, normalleşme adımlarının atıldığı bu günlerde yapılan bu etkinlik sayesinde sosyalleşme imkanı da buldu. Arkadaşlarıyla bir araya gelmenin sevincini yaşayan özel gereksinimli bireylerin mutlulukları gözlerinden okundu. Doğa yürüyüşü haricinde piknik yapan ve eğlenceli bir gün geçirme fırsatı bulan babalar ve çocukları bu özel günü 'Kral Babam' yazılı çerçevede fotoğraf çektirerek ölümsüzleştirdi.

"Baba ve çocuk etkinliği yaparak bir ilke imza attık"

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni olarak çalışan Fatmanur Yılmaz, "Baba ve çocuk etkinliği yaparak bir ilke imza attık. Daha önce yaptığımız etkinliklere hep anneler katılıyordu, çocuklarımız babaları ile kaliteli zaman geçiremiyordu. Bugün burada doğa ile buluşarak kaliteli bir zaman geçirmeyi hedefledik. 7 yaş itibariyle başlayıp, 23-25 yaşına kadar öğrencimiz katıldı. Belemedik tarafını seçmemizdeki sebep de doğa güzelliklerini göstermekti" dedi.

"Doğa güzel, ortam güzel. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz"

Mersin Dağcılık Spor Kulübü'nden Hasan Karabulut, doğal güzelliklerinden dolayı Belemedik'i seçtiklerini ifade ederek, "Belemedik alandan Çakıt Vadisi'ne doğru birkaç kilometre yürüdük. Güzel bir etkinlik oldu, çocuklar eğleniyorlar. Doğa güzel, ortam güzel. Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyoruz, bizleri çocuklarla doğada buluşturdu" ifadelerini kullandı.

"Engelliler Dairesi'nde çalışan arkadaşları iyilik meleği olarak görüyorum"

Oğlu Emin Can ile birlikte Doğa yürüyüşüne katılan baba Emin Baş, özel gereksinimli bir bireyin hayatını konu alan Black filminden etkilendiği bir cümleyi paylaşarak, "'Bazen Tanrı önümüze fırsatlar çıkarır, iyilik yapalım diye'. Özel çocuk aileleri olarak inanıyorum ki Allah'ın bize verdiği iyilik fırsatlarıdır bu güzellikler. Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi'nde çalışan arkadaşları da birer iyilik meleği olarak görüyorum. Birçok arkadaşımız ailelerini bıraktılar, bu özel çocuklara ve ailelerine vakit ayırdılar. Beni mutlu eden yönü bu. Teşekkür ediyorum size" dedi.

"Öğretmenlerimizden çok memnunuz"

Umut Talas'ın babası İbrahim Talas, etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Çok memnun olduk. Çok da güzel. Daha önce böyle bir etkinlik yoktu. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde spora gidiyor, Mola Evi'ne gidiyor, resim dersi alıyor, spor dersi alıyor. Çok memnunuz öğretmenlerimizden. İyi ki de tanışmışız. Teşekkür ederiz. Babalar Günü münasebetiyle Adana Pozantı'ya geldik, dağ yürüyüşüne. Yürüyüş yaptık, yemek yedik, eğlendik" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 20. 6. 2021 09: 35: 58

Büyükşehir'den Babalar ve Çocukları İçin Belemedik'te Doğa Yürüyüşü

Büyükşehir Belediyesi, Pozantı, piknik, Mersin, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Büyükşehir'den Babalar ve Çocukları İçin Belemedik'te Doğa Yürüyüşü - Son Dakika


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