Büyükşehir'den Balbey Açıklaması

Antalya Büyükşehir Belediyesi
, tarihi Balbey Mahallesi'nde yürütülen 'Kentsel Yenileme Projesi' ile ilgili Cumhurbaşkanlığı'nca alınan kamulaştırma kararına yönelik iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Büyükşehir Belediyesi'nin 10 yıllık belediyecilik hizmetlerinde başta Cumhurbaşkanı
olmak üzere, Bakanlar Kurulunun desteklerini hep yanında hissettiğinin altı çizilen açıklamada Antalya'da bugüne kadar çözümsüz kalan, kesinlikle çözülemez denilen pek çok konunun Cumhurbaşkanımızın Antalya'ya olan özel ilgisi sayesinde hızlı bir şekilde çözüme kavuştuğuna dikkat çekildi.Açıklamada " Bilindiği gibi Çalkaya
Bölgesinde 30 yılı aşkın bir süreden beri çözüm bekleyen mülkiyet sorunu da Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nin sadece o bölgeye özgü çıkardığı kanun sayesinde sonuca ulaşmıştır. Kepez
ve Santral Mahallerinde süren Türkiye'nin en sorunsuz, en büyük ve ödüllü kentsel dönüşüm projesinin bölge sakinlerinin hemen hemen tamamıyla mutabakat sağlamak sureti ile hayata geçirildiğinin unutulmaması gerekmektedir" denildi.
"Bölge sakinleriyle mutabakat sağlanıyor"
Balbey Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi'nde de aynı yolun izlendiği belirtilen açıklamada bölge sakinleriyle mutabakat sağlanması yönünde çalışmalar önemli bir orana geldiği bilgisi de paylaşıldı. Son derece hassas ve titizlikle yapılan bu çalışmaların görmezden gelinerek Balbey Mahallesi'nin tamamı bir anda kamulaştırılarak yıkılacak şeklinde iddaların ortaya atıldığı hatırlatılan açıklamada " Oysa bugüne kadar toplam 43 adanın yalnızca iki adasında birinci etap olarak çalışma başlatılmıştır. Birinci etap olarak anılan iki ada ile ilgili Büyükşehir Meclisinden de geçen plan revizyonuna uygun şekilde vatandaşlarımızla uzlaşı aşamasının sonuna gelinmiştir. Ancak özellikle 10 metrekareden küçük hak sahiplikleri projenin uygulanabilmesini olanaksız kılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı'ndan alınan kamulaştırma kararı bu tür çözümsüzlükleri ortadan kaldırırken, projeyi sabırsızlıkla bekleyen onlarca hak sahiplerinin haklarının korumasını sağlayacaktır. Ayrıca şu ana kadar hiçbir kamulaştırma işlemi yapılmadığı gibi herhangi bir kamulaştırma işlemine de başlanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada şöyle denildi: "Şu aşamada yalnızca birinci etapta kullanılmasına ihtiyaç duyulacak olan Balbey Mahallesi ile ilgili kamulaştırma kararının bölgenin tamamını kapsayacakmış gibi yansıtılmasının maksatlı olduğunu kamuoyuyla paylaşırız. İkinci bir Kaleiçi olarak adlandırılan Balbey Mahallesi'nin 500 yıllık kültürel ve tarihi mirasını koruma amaçlı yapılan bu çalışmayı baltalamak isteyenler daha öncede benzer yalanları diğer projelerimiz içinde söylemişlerdi. Bu türden yapılan haberlerde ilgili kurum olan Büyükşehir Belediyesi'nden her hangi bir bilgi talebinde bulunulmaması, yapılan haberin maksatlı olduğunun göstergesidir. Böylesine teknik bir konuda açıklamada bulunan kurum ve kişiler tek taraflı bir yaklaşım göstererek kamuoyunu yanıltma eğiliminde bulunmaktadır" - ANTALYA