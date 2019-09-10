Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den Balıklara yol
Son Dakika Güncel Haber

Büyükşehir'den Balıklara yol

31 dakika önce

Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talep üzerine Ketenci deresinde oluşan kumlardan dolayı denize ulaşamayan balıklar için gece dere temizliği yaptı.

Büyükşehir'den Balıklara yol, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talep üzerine Ketenci deresinde oluşan kumlardan dolayı denize ulaşamayan balıklar için gece dere temizliği yaptı.


Marmaris İlçesi Ketenci Deresinde deniz seviyesinin yükselmesi ile dere girişinde oluşan gelgitler nedeniyle biriken toprak balıkların denize ulaşımını engelledi. Vatandaşlar durumu fark ederek MUSKİ ekiplerine bildirdi. Konuyu kısa sürede değerlendiren ve çalışmalara başlayan MUSKİ ekipleri, gece yarısı balıklara zarar vermeden dere içerisindeki toprak yığınını temizledi.


Yaklaşık 50 metre uzunluğundaki bölgeyi temizleyen ekipler, dereden 3 kamyon kum çıkardı. - MUĞLA

Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğan Holding: Yatırım bankacılığı baktığımız sektörlerden biri ancak kesinleşmiş kararımız yok
Cübbeli Ahmet: Kadınlar çalıştığı için maaşlar az, ekonomi bozuk Elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stoku 47 milyar dolar Son Dakika: Demirtaş hakkındaki tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 16:01:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den Balıklara yol
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]