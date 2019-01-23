Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den "Baraklar ve Antep Türküleri" Konseri

Büyükşehir'den "Baraklar ve Antep Türküleri" Konseri

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kültür etkinlikleri kapsamında "Baraklar ve Antep Türküleri" konseri düzenlendi.

Büyükşehir'den
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kültür etkinlikleri kapsamında "Baraklar ve Antep Türküleri" konseri düzenlendi.

Büyükşehir Konferans Salonu'nda, Başak İkiz'in sunumuyla Devlet Sanatçısı Asım Kuzuluk, TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Aysun Gültekin ve sanatçı Mehmet Demir'in sahneye çıktığı konserde, izleyenler hoşça vakit geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Baraklar ve Antep Türküleri" konserine Gaziantep Valisi Davut Gül de katıldı. Kentin en önemli kültür zenginliklerinden olan Barak Kültürü'nün sevilen türkülerinin seslendirildiği konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Söylenen türkülere eşlik eden izleyenler, Barak Kültürü'nü türkülerde yaşadı.

Yöresel hikayelerin anlatıldığı, geçmiş zamanlardaki toplumsal yaşamla ilgili bilgileri verildiği konserde, Sanatçı Asım Kuzuluk, Barak Ovası'ndan Bayır Bucak Türkmenleri'ne kadar kültürel açıdan zengin bir coğrafyada yaşadıklarına dikkati çekerek, "Günümüz teknoloji çağında kültürümüzün değerini bilmeli, kültür erozyonunun önüne geçilmesi gerekir. Kültür siyasi bir sınır tanımadan herkesin ortak değeridir" dedi.

Konserin sonunda sanatçılara, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Kayhan Doğan, kutnu kumaşından yapılmış şal hediye etti. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:06 Kaynak: İHA

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