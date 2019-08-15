Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den Başkent'te asfalt atağı
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Büyükşehir'den Başkent'te asfalt atağı

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde asfalt serim ve asfalt yama çalışmalarını hızlandırdı.

Büyükşehir'den Başkent'te asfalt atağı, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde asfalt serim ve asfalt yama çalışmalarını hızlandırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla asfaltı olmayan mahallelere (köy yolları) öncelik verilirken, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, merkez ve 25 ilçe genelinde 7/24 asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de gündeme gelen asfalt çalışmalarına ilişkin meclis üyelerine bilgi veren Başkan Yavaş, Kahramankazan'da asfalt çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri grup yolları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan mahallelere asfalt serim işlemine hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, Kahramankazan Yassıören ve Soğulcak arasında da 5 kilometrelik yolda asfalt serim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Soğuk asfalt yerine sıcak asfalt

Büyükşehir Belediyesi öncelikle mahallelerden asfalt serim atağını başlatırken, Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, mevsim şartlarına daha dayanıklı asfalt döküm çalışması yaptıklarını belirterek, "Kent genelinde ömrü 1 yıl olan soğuk asfalt yerine yaklaşık ömrü 15 yıl olan sıcak asfalt serimi yapıyoruz" diye konuştu. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:26 Kaynak: İHA
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