Büyükşehir'den Başkentli çiftçilere arıcılık eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'den Başkentli çiftçilere arıcılık eğitimi - Son Dakika

Büyükşehir'den Başkentli çiftçilere arıcılık eğitimi

6 saat önce

Kırsal Kalkınma projelerine aralıksız devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticilerin eğitimine de ağırlık veriyor.

Büyükşehir'den Başkentli çiftçilere arıcılık eğitimi, System.String[]

Kırsal Kalkınma projelerine aralıksız devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticilerin eğitimine de ağırlık veriyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle 4- 8 Mart tarihleri arasında 5 ilçede çiftçilere ücretsiz "Arıcılık Semineri" düzenleyecek.


Kırsal kalkınma hamlelerine bir yenisini daha ekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticilerin eğitimine de öncelik veriyor. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü ile iş birliği yapan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 4-8 Mart tarihleri arasında 5 ilçede çiftçilere ücretsiz "Arıcılık Semineri" verecek.


Arı bakımından hastalıklarla mücadeleye birçok konu anlatılacak


Arı bakımından besleme tekniklerine, hastalık ve zararlılarla mücadeleden modern arıcılık yöntemlerine kadar birçok konu bu eğitimlerde anlatılacak. Başkent'te arı üreticiliğinin ve veriminin artırılması amacıyla düzenlenecek eğitimlerle bilinçli arıcıların yetiştirilmesi hedefleniyor. Arıcılıkla uğraşan çiftçiler kadar bu işe yeni başlayanların da katılabileceği eğitim, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Özkırım tarafından verilecek.


Üç saatlik seminerde; arı sağlığını direkt etkileyen çevresel faktörler, arı sağlığını direkt etkileyen arıcılık uygulamaları, arı sağlığını indirekt etkileyen faktörler, önemli arı hastalıkları, arı hastalıklarıyla mücadele yöntemleri, arıların bağışıklık sistemleri, arıları sağlıklı tutmanın yolları sağlıklı arı yetiştiriciliği, sağlıklı ve hijyenik arı ürünleri hakkında bilgilendirme yapılacak.


5 ilçede eğitimlere başlanıyor


Sağlıklı hayvan neslini devam ettirmek konusunda çiftçilere önemli bilgilerin verileceği eğitimlerin tarih, saat ve yerleri ise şöyle:


4 Mart 2020 Polatlı - (Ziraat Odaları Başkanlığı-Saat 14.00)


5 Mart 2020 Kahramankazan - (Aile Yaşam Merkezi-Saat 14.00)


6 Mart 2020 Gölbaşı - (Yunus Emre Kültür Merkezi-Saat 14.00)


7 Mart 2020 Beypazarı - (Halk Evi-Saat 14.00)


8 Mart 2020 Akyurt - (Mehmet Akif Ersoy Nikah Salonu-Saat 14.00) gerçekleştirilecek. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:31 Kaynak: İHA
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