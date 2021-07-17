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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Bergamalı üreticilere manda desteği - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Bergamalı üreticilere manda desteği

17.07.2021 12:44
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Bergamalı üreticilere manda desteği, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi üreticilere destek vermeyi sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi üreticilere destek vermeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi manda yetiştiriciliğinin yeniden can bularak İzmir mozerellasının dünya markası haline gelmesi amacıyla iki yıl önce başlattığı destek programı kapsamında bu kez Bergama'da 134 Anadolu mandasını 39 üreticiye hibe etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda üreticilere yönelik destekler sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, yok olmaya yüz tutan manda yetiştiriciliğini yeniden canlandırarak, üreticinin ürün yelpazesini genişletmek ve İzmir mozerellasını marka haline getirmek için Bergama'da eğitimlerini tamamlayan 39 üreticiye 134 manda hibe etti.

Bergama'da Ayaskent Mahallesi'nde düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar, CHP Bergama İlçe Başkanı M. Ecevit Canbaz, İlçe Başkan Yardımcısı İsmail Durmaz, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

"Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonunun somut ve önemli adımlarından bir diğerini atmak için bir arada olduklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "Ciddi boyutlara ulaşan doğa tahribatı sonucu tarım ve hayvancılığın aldığı yaralara çare olmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Tunç Soyer'in önderliğinde var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Manda üreticiliği topraklarımızın kadim değeri

Kısa zaman önce Tireli üreticilerle de bir araya geldiklerini hatırlatan Özuslu, "Küçükbaş Hayvancılık Projesi kapsamında gerçekleştirilen 2. etap dağıtımlarımızla birlikte bugüne kadar 17 ilçede yer alan üreticilerimize dağıttığımız küçükbaş hayvan sayısı 30 bini geçti" diye konuştu.

Manda üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla eğitimler düzenlediklerini ifade eden Özuslu şöyle devam etti: "Manda üreticiliği; yaşadığımız bu bereketli toprakların kadim değerlerinden biri olması ve ekosisteme faydasının en az elde edilen ürünler kadar önemli olmasından dolayı çok önemli. Siz kıymetli üreticilerimizin bu değeri daha da attırmak için var gücünüzle çalışacağınızdan en ufak bir şüphemiz yok. Bugün dağıtılan mandaların üreticilerimize Bergama'mıza hayırlı olmasını diliyorum. "

Manda dağıtımıyla ekosistem halkaları yerine koyuluyor

İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer ise "Mandalar sulak alanda yaşar. Su varsa yaşam var, döngü var. Doğadaki her şey birbirine bağlı. O zincirin halkalarını biz keyfimize göre söküp almışız. Şimdi ise manda dağıtımıyla tekrar o halkaları yerine koyduğumuz bir yerdeyiz. Manda su sever. Manda yetiştiriciliği yapan bir üreticinin ve onu destekleyen birliğin, o birliklere destek veren bakanlığın dolayısıyla devletin o mandanın yetiştirileceği sulak alanları yaratması gerekir. Tekrar eski sulak alanlarımıza kavuşabileceğimizi düşünüyorum manda yetiştirerek. Mandanın su kıtlığı, kuraklık yaşarken bizi kurtaracağını düşünüyorum. Ekonomiden önce ekolojiyi konuşmalıyız. Bu artık ortada. Doğaya sahip çıkacağız. Ekolojik sistemde insan nerde olduğunu iyi bilecek" dedi.

Üreticilere 1 milyon 300 bin liralık destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, manda üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla bakım, besleme, süt sağımı ve elde edilen ürünlerin markalaştırılmasının yanında sürü yönetimi, hayvan hastalıkları gibi konularda eğitimler verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bergama'ya verdiği desteklerle birlikte dağıtılan toplam manda sayısı 268'e, doğan yavrularla ise 318'e ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Bergamalı üreticilere manda desteği
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Bergamalı üreticilere manda desteği
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Bergamalı üreticilere manda desteği
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Bergamalı üreticilere manda desteği
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Bergamalı üreticilere manda desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Neptün Soyer, Bergama, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Ekonomi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Bergamalı üreticilere manda desteği - Son Dakika Ekonomi


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