Büyükşehir'den besicilere süt tankı desteği - Son Dakika

Büyükşehir'den besicilere süt tankı desteği

14.12.2020 14:36
Büyükşehir'den besicilere süt tankı desteği, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, süt üreticilerine süt tankı desteği veriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, süt üreticilerine süt tankı desteği veriyor. İhalesi gerçekleşen 4 adet 4 tonluk süt tankı Korkuteli, Elmalı ve Manavgat ilçesinde bulunan kooperatiflere gönderilecek.

Halk Et, Halk Süt projeleri ile Antalyalı besicilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, kooperatiflere süt tankı desteği de sağlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü, bu kapsamda ilçelerde bulunan süt üreticilerinin sağlıklı koşullarda ürünlerini saklamaları için süt tankı ihalesi gerçekleştirdi.

Yaklaşık 360 bin liraya ihale edilen 4 tonluk 4 adet süt tankı sıcak olarak sağılan sütün sağlıklı bir şekilde toplanması için Korkuteli Bozova Sulama Kooperatifi, Korkuteli Yeşil Yayla Sulama Kooperatifi, Elmalı Yuva Kalkınma Kooperatifi ve Manavgat Aşağıışıklar Süt Üreticileri Birliği'ne teslim edilecek. - ANTALYA

Büyükşehir'den besicilere süt tankı desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir'den besicilere süt tankı desteği - Son Dakika Ekonomi


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