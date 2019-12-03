Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den "Bilinçli Veli, Bilinçli Öğrenci" konulu eğitim
Son Dakika Güncel Büyükşehir'den 'Bilinçli Veli, Bilinçli Öğrenci' konulu eğitim - Son Dakika

Büyükşehir'den "Bilinçli Veli, Bilinçli Öğrenci" konulu eğitim

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörlüğü tarafından "Bilinçli Veli, Bilinçli Öğrenci" konulu eğitim verildi.

Büyükşehir'den

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörlüğü tarafından "Bilinçli Veli, Bilinçli Öğrenci" konulu eğitim verildi. Çocuk eğitimine referans olan peygamber efendimizin hadislerinin ele alındığı eğitime, Adil Teymur İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve velileri yoğun ilgi gösterdi.


Binlerce insanın geleceğini şekillendirecek eğitim camiasına dokunmak için kollarına sıvayan Büyükşehir Belediyesi uzman eşliğinde; hem velilere, hem de öğrencilere yönelik eğitim başlattı. Büyükşehir, İmam Hatip İlkokulu, ortaokulu ve lise öğrencileri, peygamber efendimizin ayetlerinden referans göstererek eğitim süzgecinden geçirecek. Adil Teymur İmam Hatip Ortaokulu'nda start alan eğitimler, farkındalık oluşturacak.


Her cuma günlerinde, 09.30-10.30 saatlerinde dönüşümlü olarak Adil Teymur İmam Hatip Ortaokulu, Süleyman Şah İlkokulu ve Mehmet Görmez İmam Hatip Lisesi velileriyle buluşacak olan Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörlüğünden eğitmen Necla Sür; veli-öğrenci, veli-öğretmen ve öğrenci-öğretmen ilişkilerini ele alacak. Bilinçli öğrencilerin, bilinçli velilerin elinden yetişeceğinin altı çizilecek eğitimlerde, okul-aile işbirliğinde eğitim seviyesinin artacağına işaret edilecek.


Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Adil Teymur İmam Hatip Ortaokulu, Süleyman Şah İlkokulu ve Mehmet Görmez İmam Hatip Lisesi'nde bir saat sürecek eğitimlerle, velilerin aklındaki ön yargılar kırılacak. Eğitimlerde, çocuk eğitimine en güzel referans olan Allah Resul'ünün hadisleri anlatılacak. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB, Şile'nin ünlü sahili Kumbaba'daki parkı satıyor
Eşinden sokak ortasında şiddet gören kadın kocasının evine geri döndü Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi! İşte zirveden ilk kareler Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 20:29:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den "Bilinçli Veli, Bilinçli Öğrenci" konulu eğitim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]