Antalya Belediyesi'nden elektronik hasta yatağı yardımı - Son Dakika

Antalya Belediyesi'nden elektronik hasta yatağı yardımı

09.03.2021 12:24
Antalya Belediyesi'nden elektronik hasta yatağı yardımı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi hasta vatandaşlarını tespit etti, yardımda bulundu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı gelen talepler üzerine hasta vatandaşlar için özel olarak araştırma yapıp ihtiyaç sahipleri için 19 ilçeye elektronik hasta yatağı temin etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı gelen talepler sonrası yaptığı incelemenin ardından 19 ilçede elektronik hasta yatağı yardımlarını sürdürüyor. Gazipaşa'dan, Kaş'a ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Büyükşehir Belediyesi; Elmalı, Korkuteli, Manavgat, Gazipaşa, Finike, Demre ve Kaş'ta 11 vatandaşın hasta yatağı ihtiyacını karşıladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Nisan 2019'dan bu yana 1283 vatandaşa elektronik hasta yatağı yardımında bulundu.

Kaş'tan Gazipaşa'ya

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Elmalı Çalpınar Mahallesi'nde yaşlılığından dolayı yatalak kalan 92 yaşındaki Hasan Turgut'a hasta yatağını teslim etti. Korkuteli Kargalık Mahallesi'nde 89 yaşındaki Alzheimer hastası olan Halil Şen'e de hasta yatağı yardımı yapıldı.

Manavgat Kızıldağ Mahallesi'nde Mustafa Can ve Evrenseki Mahallesi'nde Ayten Uğurhan'a da hasta yatakları teslim edildi. Kalp ve astım hastası Mustafa Can ve yakınları sevinç yaşadı. Demre Belören (Muskar) Mahallesi'nde açık kalp ameliyatı olan 71 yaşındaki Mustafa Özen'e ve Alzheimer hastası 88 yaşındaki Halil Çetin'e de elektronik hasta yatağı yardımı yapıldı. Gökyazı Mahallesi'nde ise yürüme ve hareket kısıtlılığı bulunan 90 yaşındaki Huriye Aktek'in tekerlekli sandalye talebi karşılandı. Demre'de ülser rahatsızlığı olan ve hareket yeteneğini kaybeden 93 yaşındaki Zehra Türkmen'e de hasta yatağı teslim edildi.

Antalya'nın 19 ilçesinde ihtiyacı olan vatandaşların derdine derman olan Büyükşehir Belediyesi Finike'nin Turunçova Mahallesi'nde oturan felçli 96 yaşındaki Fatma Karacan'a da el uzattı. Yine Finike'nin Gökbük Mahallesi'nde diyabet hastalığı nedeniyle bacağı kesilen 75 yaşındaki Mehmet Aygün'e de hasta yatağı teslim edildi. Öte yandan Kaş'ın Camlıova Mahallesi'nde Oktay Toplu'ya da otomatik hasta yatağı desteği sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Kemer Aslanbucak mahallesinde kalp ameliyatı olan 53 yaşındaki Mustafa Elmas'a da tam donanımlı hasta yatağı yardımı yaptı. Son olarak Gazipaşa'ya bağlı Çile Mahallesi'nde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yatağa bağımlı bir şekilde yaşamını sürdürmeye çalışan bir vatandaş için de tedarik edilen otomatik hasta yatağı teslim edildi. - ANTALYA

Antalya Belediyesi'nden elektronik hasta yatağı yardımı
Antalya Belediyesi'nden elektronik hasta yatağı yardımı

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya Belediyesi'nden elektronik hasta yatağı yardımı - Son Dakika


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