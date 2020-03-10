Büyükşehir'den "binalarda su yalıtımı genel kuralları ve uygulama esasları" eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'den 'binalarda su yalıtımı genel kuralları ve uygulama esasları' eğitimi - Son Dakika

Büyükşehir'den "binalarda su yalıtımı genel kuralları ve uygulama esasları" eğitimi

13 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Binalarda Su Yalıtımı Genel Kuralları ve Uygulama Esasları" konulu eğitim programı düzenlendi, mimarlar ve mühendislere yönelik teknik bilgilendirme amacı kapsayan programda öğrencilere de yer verilerek farkındalık oluşturuldu.

Büyükşehir'den

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Binalarda Su Yalıtımı Genel Kuralları ve Uygulama Esasları" konulu eğitim programı düzenlendi, mimarlar ve mühendislere yönelik teknik bilgilendirme amacı kapsayan programda öğrencilere de yer verilerek farkındalık oluşturuldu.


"Akıllı Eko Kent" projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalarıyla öne çıkan Büyükşehir Belediyesi, Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) ortaklığında İklim değişikliği ve çevre kirliliğini azaltmak için tedbir amacı taşıyan eğitimler kapsamında yeni bir programa daha imza attı. Küresel iklim değişikliği nedeniyle kentleşmenin çevre üzerindeki baskısını azaltmanın hedeflendiği programla, daha güzel bir yaşamın gelecek nesillere uzanması planlandı.


Gaziantep Ekolojik Bina'da organize edilen bilgilendirme ve bilinçlendirme temalı eğitimde, İZODER Su Yalıtım Komisyonu Başkanı Jozef Bonfil, su yalıtımının kent genelindeki faydalarından ve ekonomik avantajlarından bahsederek binalarda su yalıtımının önemi ve uygulama tekniklerini katılımcılara anlattı.


Gaziantep ekolojik bina hakkında


Gaziantep Ekolojik Bina 2014 yılından bu yana birçok etkinlik ve faaliyetlerle halkın bilinçlendirilmesini sağladı. Sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilir yapılar ve kentleşme çerçevesinde etkinlikler hayata geçirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Ekolojik Bina'da düzenlenen eğitimler, konferanslar ve programlarda, Sivil Toplum Kuruluşları aracılığıyla iş birliği yapılarak etkinliklerle kentin birçok noktasına ulaşıldı. Ağırlıklı olarak yetişkinlere dönük gerçekleştirilen programlarda kentin altyapısında görev alan kişilere, hane halkına ve öğrencilere doğayı koruyan çalışma prensipleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Öte yandan bugüne kadar Ekolojik Bina'da 70 bin kişiye eğitim verildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan polisi, Avrupa'ya gitmek isteyen Afgan mültecinin yüzüne kaynar su attı
Teklif Meclis'e sunuldu, gıdada hile yapanlar için yeni cezalar geliyor Manchester United gözlemcileri, Uğurcan Çakır ve Sörloth'u izledi Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu

Son Dakika Haberleri
13:47 Samandağ'da atık yağlar geri dönüşüme kazandırılıyor
13:47 Ümraniye'de çarptığı motosikletliyi böyle sürükledi
13:46 İnebolu'da ahşap ev kül oldu: 1 ölü, 1 yaralı
13:46 ÜMRANİYE'DE ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİYİ ÖLÜME BÖYLE SÜRÜKLEDİ
13:46 ERZURUM Dilenmek için Erzincan'dan Erzurum'a geldi, cumaları 500 lira kazandığını söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 13:50:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'den "binalarda su yalıtımı genel kuralları ve uygulama esasları" eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]