Büyükşehir'den bir ilk: denizi olmayan Kayseri'de plaj futbolu

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Kayseri'de bir ilke imza atarak plaj futbolunu sporseverlerin hizmetine sunduklarını açıkladı.

Kayseri'de profesyonel spor faaliyetlerinin gözdesi olan Büyükşehir Spor A.Ş. 13 branşta verdiği spor hizmetine ek olarak plaj futbolunu da faaliyete geçirdi.

KAYSERİ'DE PLAJ FUTBOLU KEYFİ

Denizi bulunmayan Kayseri'de deniz sporu olan plaj futbolunu başlatan Büyükşehir Spor A.Ş., Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri'nde sporseverlerin hizmetine açtı. Futbolu plaj kumunda oynamak isteyenleri de düşünen Büyükşehir Spor A.Ş., Kayseri'de sporun adresi olmaya devam ediyor.

HARİKA BİR YAZ EĞLENCESİ GEÇİRMEK İSTEYENLERE

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, harika bir yaz eğlencesi geçirmek isteyen vatandaşlar için Kayseri'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kayseri'mizin denizi yok ama artık plaj futbolu var. Plaj futbolu, harika bir yaz eğlencesi olmasının yanı sıra, kum sahada ve çıplak ayakla oynamanın getirdiği kondisyon avantajlarıyla dikkat çekiyor. Plaj futbolu sahamız, İç Anadolu'nun en büyük sosyal yaşam merkezlerinden Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde sporseverlerimizin hizmetine sunuldu. Zevkli ve görselliği fazla bir spor olan plaj futbolunu vatandaşlarımıza kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Kayseri'de meraklılarını bekleyen plaj futbolunun saatlik kullanım ücreti 50 TL olarak belirlenirken, ilgilenen vatandaşların detaylı bilgi ve rezervasyon için 444 2 899 - 21 - 4 nolu telefonu araması gerekiyor. - KAYSERİ