Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den Bir Şampiyon Daha

Büyükşehir'den Bir Şampiyon Daha

26 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. şampiyon sporcular yetiştirmeye devam ediyor.

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Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. şampiyon sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Antalya'da yapılan 4. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası'nda Spor A.Ş. sporcuları bir şampiyonluk ve bir de ikincilik kazandı.

Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) ve Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası Antalya'da yapıldı. 29 ülkeden 361 kulüp ve 2 bin 500 sporcunun katıldığı şampiyonada Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Hayriye Türksoy, 48 kiloda şampiyon oldu. Yarışmada ayrıca 70 kiloda mücadele eden Zehra Yılmaz da ikinci olma başarısını gösterdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:21 Kaynak: İHA

Türkiye, Antalya, Spor
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