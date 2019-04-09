Büyükşehir'den Bir Şampiyon Daha
26 dakika önce
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. şampiyon sporcular yetiştirmeye devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. şampiyon sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Antalya
'da yapılan 4. Uluslararası Türkiye
Açık Kick Boks Şampiyonası'nda Spor A.Ş. sporcuları bir şampiyonluk ve bir de ikincilik kazandı.
Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) ve Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası Antalya'da yapıldı. 29 ülkeden 361 kulüp ve 2 bin 500 sporcunun katıldığı şampiyonada Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Hayriye Türksoy, 48 kiloda şampiyon oldu. Yarışmada ayrıca 70 kiloda mücadele eden Zehra Yılmaz da ikinci olma başarısını gösterdi. - KAYSERİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:21 Kaynak: İHA
Hastaneye Yatarken Yardım İstediği Arkadaşı, Evdeki Çay Dolu Viski Şişelerine Kadar Çaldı!
TRT'nin Fatih Mehmet Maçoğlu Videosu Dikkat Çekti
Öykü Arin Hastalığını Yenecek, Sağlığına Kavuşacak"
Hasan Ali Kaldırım'dan 65 Bin SMS'e Bedel Gol