Büyükşehir'den 'Bizim Yunus' adlı kompozisyon yarışması - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe yılı" olarak ilan edilmesi dolayısıyla KAYMEK tarafından 'Bizim Yunus' adlı ödüllü kompozisyon yarışması düzenleneceğini söyledi.

Kurslar, eğitimler, sergilerin yanı sıra farklı branşlarda hazırladığı anlamlı yarışmalarla sanat ve mesleki eğitimde İç Anadolu'nun adeta markası olan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından yeni bir yarışmaya imza atılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu'da doğan ve Anadolu'yu Türk - İslam kültürleriyle bütünleştiren oldukça önemli isimlerden biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı dolayısıyla 2021 yılının, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından "Yunus Emre Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Bu kapsamda KAYMEK tarafından 'Bizim Yunus' adlı ödüllü kompozisyon yarışması düzenleneceğini söyleyen Büyükkılıç, "KAYMEK'imizin eğitim ve kültür faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin gençlerimiz tarafından anlaşılması büyük önem taşıyor" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Yunus Emre'nin, şiirlerinde sevgi, hoşgörü, barış gibi kavramları tüm samimiyet ve sıcaklığıyla işlediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düşünceleriyle, şiirleriyle yüzyıllardır insanlığa ışık tutmuş önemli bir fikir ve gönül adamı olan Yunus'u anmanın yanı sıra onu anlamak gereklidir. Yunus Emre, önce insana değer verir. Onun için din, dil, ırk ayrımı yoktur ve insanlar birdir. Şiirlerinde insan sevgisi ve hoşgörü vardır. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi KAYMEK tarafından düzenlenecek olan 'Bizim Yunus' adlı kompozisyon yarışmasına 15 ve 25 yaş aralığındaki gençlerimizin katılmalarını bekliyoruz. Yunus Emre'nin hoşgörü yolundaki bir şiirinde dediği gibi, 'Gelin tanış olalım, işin kolayın tutalım. Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz' diyoruz. Hoşgörüyle, sevgiyle, muhabbetle tüm Kayserili hemşerilerimi selamlıyorum."

30 Nisan 2021'de başvuruların sona ereceği yarışmada birinci laptop, ikinci ile üçüncü ayrı ayrı tablet ile ödüllendirilecek. Yarışmada, 3 ayrı mansiyon sahibine de kitap seti hediye edilecek. - KAYSERİ