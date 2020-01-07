Büyükşehir'den Bulgaristan göçmenlerine evrak hizmeti - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bulgaristan'dan zorunlu göç ile Türkiye'ye gelen ve Kocaeli'ye kayıtlı olan 5 bin 136 aileye resmi kurumlarda kullanılmak üzere belge düzenliyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Göçmen Bürosunda 1989-1992 yılları arasında Bulgaristan'dan zorunlu göç ile Türkiye'ye gelen ve Kocaeli iline kayıtlı olan 5 bin 136 aileye belge düzenlemede destek sağlıyor. 2510 sayılı kanunun 6. maddesinin A. fıkrası mucibince Türk vatandaşlığına alınan Bulgaristan göçmelerine resmi makamlarda kullanılmak üzere isim denklik belgeleri veriliyor. Kocaeli'nde bu hizmet Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü Göçmen Bürosunda yapılıyor. 5 bin 136 ailenin resmi kurumlarda kullanılmak üzere istediği belgeler düzenleniyor.



İşlemler, göçmen vatandaşların istediği belgeyi belirten dilekçe ile gerçekleştiriliyor. İstenilen belge, Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce hazırlanarak apostil edilmek üzere valilik makamına yönlendiriliyor. Valilik makamınca onaylanan denklik belgesi hayatta olan, vefat eden ve sigorta işlemleri için borçlanma yazısı olarak üç ayrı kategoride düzenleniyor. - KOCAELİ