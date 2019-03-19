Büyükşehir'den Çanakkale Deniz Zaferi Konseri

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla anma konseri düzenledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla anma konseri düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılanlar unutulmaz bir zaman geçirdi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıldönümü nedeniyle anma programı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Çanakkale Zaferi Özel Anma Konseri'ne, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür, Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Genel Sanat Yönetmeni Selim Öztaş'ın yönettiği gecede birbirinden güzel kahramanlık türküleri, ağıtlar ve şiirler seslendirildi. Konsere eşlik eden izleyiciler zaman zaman okunan şiirler ve ağıtları dinlerken duygulandı.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, bu özel gecenin hazırlanmasında emeği geçen başta Genel Sanat Yönetmeni Selim Öztaş olmak üzere herkese teşekkür etti. Değirmenci, "Mesele memleket meselesiyse, mukaddesatıysa, hürriyetse bütün yokluklara rağmen 'Çanakkale Geçilmez' diye bir destan yazan bir milletiz. Cumhuriyetimizin kurucusu başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi minnetle, şükranla anıyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

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