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Büyükşehir'den Canlı Okuma Etkinliği

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çocuk Kitap Haftası dolayısıyla Doğan Hızlan Kütüphanesi'nde Eğitimci-Yazar Özge Bahar Sunar'ın katılımıyla Canlı Kitap Okuma Etkinliği düzenledi.

Büyükşehir'den Canlı Okuma Etkinliği, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çocuk Kitap Haftası dolayısıyla Doğan Hızlan Kütüphanesi'nde Eğitimci-Yazar Özge Bahar Sunar'ın katılımıyla Canlı Kitap Okuma Etkinliği düzenledi. Etkinliğe okul öncesi eğitim alan yaklaşık 500 öğrenci katıldı.


Büyükşehir Belediyesi, çocuklarda kitap okuma alışkanlığını kazandırıcı etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. 4-5 yaş grubu okul öncesi eğitim gören öğrenciler için Doğan Hızlan Kütüphanesi'nde Canlı Kitap Okuma Etkinliği düzenledi. Etkinlik konuğu Eğitimci- Yazar Özge Bahar Sunar, kendi kaleme aldığı Kirpi ve Sergi isimli hikaye kitabını öğrencilere okuyarak minik kitapseverler hayal dünyasında yolcuğa çıkardı. Kitabında elleri yaralanmış bir kirpiyi konu alan yazar, minik okurlarına kirpinin engelleri nasıl aştığını anlattı. Ayrıca yaşam boyu karşılanabilecek engeller konusunda mesajlar veren Yazar Özge Bahar Sunar, 'Engeller vazgeçmek için değil, engeller yeni yollar bulmak içindir' şeklinde sözleri olan şarkıyı işaret diliyle çocuklara öğretti. Okuma etkinliği ardından çocuklarla fotoğraf çektiren Yazar Özge Bahar Sunar programı minik okuyucularına kitaplarını imzalayarak tamamladı. - ANTALYA

Doğan Hızlan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:33 Kaynak: İHA
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