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Büyükşehir'den Carettalar İçin Sahil Temizliği: Yavru Carettalar Çöplere Takılmadan Denize Ulaşabilsin Diye - Son Dakika

Büyükşehir'den Carettalar İçin Sahil Temizliği: Yavru Carettalar Çöplere Takılmadan Denize Ulaşabilsin Diye

09.06.2021 10:24
Büyükşehir'den Carettalar İçin Sahil Temizliği: Yavru Carettalar Çöplere Takılmadan Denize Ulaşabilsin Diye, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yavru Carettalar için farkındalık yaratmak amacıyla bir etkinlik düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yavru Carettalar için farkındalık yaratmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Mersin Şube Müdürlüğü'nün iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi de destek verdi. 5-11 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında 100. Yıl Tabiat Parkı'nda bir araya gelen özel bireyler ile personel ele ele vererek çöpleri temizledi. Temizlenen çöplerle yavru Caretta Carettaların yumurtadan çıkıp denize ulaşmasının yolu açıldı.

Çöp poşetlerini alıp kumsala indiler Etkinliğe katılan 100'e yakın özel birey ve personel, ellerine çöp poşetleri ile çöp toplama aparatlarını alarak işe koyuldu. Plastikten beze, camdan demire kadar pek çok atığı çöp poşetlerine doldurarak Caretta Carettaların yuvaları ile deniz arasındaki engelleri kaldıran katılımcılar, etkinlik sonunda topladıkları çöplerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Sahil temizleme etkinliği Karaduvar Sahili'nde de sürdürülecek.

"Kıyıda bulunan çöpler onlara engel olabiliyor

Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürü Ayhan Demir, Carettaların denize ulaşmasında çöplerin oluşturduğu engele değinerek, "Carettalar özellikle kumsallara gelip yumurta bırakıyorlar. Daha sonra bu yumurtadan çıkan yavrular denize doğru hareket ediyor. Tabi bu gidiş sırasında kıyıda bulunan çöpler onlara engel olabiliyor. Yanlış yönlenmelerine sebep oluyor veya bazı şeyleri besin olarak tüketmeye kalkabiliyorlar. O yüzden bir temizlik çalışması yaptık. Ayrıca yumurtaların diğer canlılar tarafından zarar görmemesi için yumurta alanlarının üzerine kafes türü bir koruma önlemi de aldık. Tabi ileride daha kapsamlı çalışmalar yapılacaktır. Şimdilik bir farkındalık oluşturmak amacıyla Çevre Haftası dolayısıyla böyle bir etkinlik yaptık" dedi.

"Katılımcı arkadaşlar yerdeki çöpleri, plastikleri temizleyecekler" Çevre Kontrol, Koruma ve Çevre Sağlığı Şube Müdürü Sadık Eker ise 100. Yıl Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen temizlik çalışmasına değinerek, "Katılımcı arkadaşlar sahilde dolaşarak yerdeki çöpleri, plastikleri temizleyecekler. Maalesef yere atılan çöpler denizlere ulaşıyor, denizler kirleniyor ve sahillerimizde özellikle kirlilik oluşuyor. Buradaki çöplerin toplanmasını sağlayacağız ve yuvadan çıkan yavrular ilerleyen zamanda bu çöplere takılmadan doğrudan denize ulaşacaklar. Bu bizim için önemli. Çünkü doğayı seviyorsak onların gelişmesine katkı sağlamamız gerekiyor" diye konuştu.

"Çöpleri alacağız, ondan sonra kaplumbağalar denize gidecek"

Özel bireylerden Semih Ekinci, etkinlikle ilgili "Ben buraya çöp almaya bir de etkinlik için geldim. Çünkü yerlerde çöp var. Yerlere çöp atmasınlar" derken, Mehmet Özkartal da "Yerde çöp var. Çöpleri alacağız, ondan sonra kaplumbağalar denize gidecek" diye konuştu.

Özel bireylerden Enver Ünal ise "Çok sevdik burayı. Buraya çöp atmasınlar, çöpe atsınlar. Kaplumbağaları seviyorum ben, yaşasınlar" ifadelerine yer verdi.

Yayın Tarihi: 9. 6. 2021 09: 29: 08

Büyükşehir'den Carettalar İçin Sahil Temizliği: Yavru Carettalar Çöplere Takılmadan Denize Ulaşabilsin Diye

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Tarım, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Büyükşehir'den Carettalar İçin Sahil Temizliği: Yavru Carettalar Çöplere Takılmadan Denize Ulaşabilsin Diye - Son Dakika


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