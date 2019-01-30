Büyükşehir'den Çevre Dostu Hediye
1 saat önce
Doğa ve çevre dostu belediyecilik anlayışıyla hizmet üreten Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB)bu konudaki çalışmalarına devam ediyor.
Naylon poşet kullanımının azaltılması ve doğaya zararının önüne geçilmesi için vatandaşları bez poşet ve çanta kullanmaya teşvik etmek isteyen HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Bağrıyanık Mahallesi'nde kurulan semt pazarında, Antakyalı hemşehrilerine bez çanta hediye etti.
Pazarda alışveriş yapan hemşehrileriyle bir araya gelen ve onlara Hatay Büyükşehir Belediyesinin bez çantalarını hediye eden Başkan Savaş, aynı zamanda pazar esnafı ile de sohbet ederek hayırlı kazanç temennisinde bulundu.
Daha yeşil bir Hatay ve sağlıklı nesiller için çalışan Lütfü Savaş'a teşekkürlerini ileten vatandaşlar, duyarlı belediyecilik örneği sergileyen Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını da takdir ettiklerini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:06 Kaynak: Bültenler
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