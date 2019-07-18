Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den çevre düzenlemesi ihalesi
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Büyükşehir'den çevre düzenlemesi ihalesi

5 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hafta başında trafiğe açılan Terminal Katlı Kavşağı'nda çevre düzenlemesi yapacak.

Büyükşehir'den çevre düzenlemesi ihalesi, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hafta başında trafiğe açılan Terminal Katlı Kavşağı'nda çevre düzenlemesi yapacak. Çevre düzenlemesi yapım işi için gerçekleştirilen ihaleye sekiz firma katıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Osman Kavuncu Caddesi'ne yapılan Terminal Katlı Kavşağı çevresindeki düzenleme çalışmaları için ihaleye çıktı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 168 bin TL olan ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

Cenikler İnşaat: 612 bin TL

Birliktaş İnşaat: 688 bin TL

Özer Yapı-ABC Yapı İş Ortaklığı: 744 bin TL

Başaran İnşaat: 768 bin TL

Çelikler İnşaat: 775 bin TL

Alp İnşaat: 797 bin TL

Özyurt Yapı: 949 bin TL

Hayriye Löksofu: 1 milyon 044 bin TL

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak. - KAYSERİ
Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:12 Kaynak: İHA
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