Büyükşehir'den çevre düzenlemesi ihalesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hafta başında trafiğe açılan Terminal Katlı Kavşağı'nda çevre düzenlemesi yapacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hafta başında trafiğe açılan Terminal Katlı Kavşağı'nda çevre düzenlemesi yapacak. Çevre düzenlemesi yapım işi için gerçekleştirilen ihaleye sekiz firma katıldı.



Büyükşehir Belediyesi, Osman Kavuncu Caddesi'ne yapılan Terminal Katlı Kavşağı çevresindeki düzenleme çalışmaları için ihaleye çıktı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 168 bin TL olan ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:



Cenikler İnşaat: 612 bin TL



Birliktaş İnşaat: 688 bin TL



Özer Yapı-ABC Yapı İş Ortaklığı: 744 bin TL



Başaran İnşaat: 768 bin TL



Çelikler İnşaat: 775 bin TL



Alp İnşaat: 797 bin TL



Özyurt Yapı: 949 bin TL



Hayriye Löksofu: 1 milyon 044 bin TL



İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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